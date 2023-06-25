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同場加映：《閃電俠》？——不，是米高基頓的《蝙蝠俠》3部曲

【明報專訊】DC與Marvel兩大廠牌的超級英雄電影鬥到近年，可謂兩敗俱傷。這邊廂Marvel江郎才盡，影迷已經看到不耐煩，另一邊廂DC雖然撬了救星James Gunn過檔，但演員頻頻出事，先有《水行俠》女主角Amber Heard與Johnny Depp世紀公審，令續集需要一再延期；沒想到《閃電俠》男主角Ezra Miller同樣又因為私生活不檢點連番惹上官非，據聞片商考慮過直接腰斬，將3億美元製作費直接掉落海。但可能一眾高層看完試片回心轉意，對《閃電俠》重拾期待。因為Ezra Miller實在是個天才演員，在《正義聯盟》的發揮空間有限，今次則大放異彩。只能說個人操守與演技、角色魅力是兩碼子的事。不過，《閃電俠》的真正主角並不是Ezra Miller，而是米高基頓（Michael Keaton）飾演的蝙蝠俠。《閃電俠》是名義上用來「立項」而已，這個一改再改近乎爛尾的計劃頻頻易帥，無人敢碰，都幾肯定導演Andy Muschietti心裏真正想拍的是《蝙蝠俠》。

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