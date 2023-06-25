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周日話題：2024台灣總統選舉：真小人與偽君子的對決

【明報專訊】台灣的一場#MeToo風暴，由電視劇《人選之人—造浪者》開始，那句「很多事情不能就這樣算了」的對白，每個人都可以成為自己或別人的「翁文方」，電視劇成為一支強心針，給現實裏的受害人勇氣和想像，決意把難過的往事，一一算清。這風暴首先在政界掀起，然後席捲不同界別：學界、文化界、演藝界，無一例外。那份每天更新每天變長的#MeToo事件清單，很多熟悉的名字，背後都是駭人的性罪行：言語騷擾、摟腰強吻、無端脫褲、直接強暴，種種難以想像的非法、不道德行為，竟然是如此普遍，令人憤怒難過之餘，也實在令人無言。我們不是不知道社會的黑暗，但黑暗如此，又確實刷新了我們對人性的想像。

這次風波未見完結，看來還在蔓延，但無論怎樣發展，都已經在台灣帶來多方面的影響，而最直接和實際的，除了是社會上風氣的改變之外（當中包括什麼行為是不恰當、如何保護自己、怎樣處理自己受害經歷、怎樣處理別人受害經歷等），最大的影響無疑是明年台灣大選的選情。不過，即使在今次事件，民進黨明顯是給聲討的對象，偏偏未見對手國民黨盡情消費這議題；而且現在看來，最終得益的，反而是一直以來、都給人認定缺乏性平意識的柯文哲，整件事都變得更錯綜複雜。

政界是這次#MeToo風暴首先吹襲的界別，當中牽涉不同的加害者和「吃案者」（即隱匿不報或大事化無的人），對這些政治人物和其所屬政黨都造成影響。在個人層面上，這些人物都受到或大或小的影響。對於加害者來說，大部分受指控的人都選擇認錯、對受害者道歉，又說會深刻反省（最近其中一個大家比較熟悉的例子是俗稱「3Q哥」的陳柏惟），另外也有不少選擇消失人前。然而，#MeToo事件的重點，並不只是認錯和道歉，也不是單純受害人是否原諒，而是可能牽涉刑責，執法機關隨時都會介入（很多個案的嚴重程度，看起來也的確應該介入）。

政黨領導層是共犯

至於一些吃案者，當中包括一些曾經擔任黨中央領導的人物，例如本來將會代表民進黨、參與台北第三選區立委選舉的林飛帆，就為了自己在擔任民進黨副秘書長的時候「吃案」而選擇退選。但如果真的要追究誰人應該負責、誰是最終的吃案者，其實無人可以獨善其身，也應該說，整個政黨的領導層都是共犯，這就意味着黨主席其實必須負責，不是一個林飛帆就可以承擔過來（要留意，林飛帆本來要選的選區，就是深藍選區，非常難贏）。同一時間，在這些性侵事件發生時擔任黨主席的蔡英文，仍然位居總統；而現任的黨主席賴清德，亦正代表民進黨參選來屆總統選舉。他們都有為事件公開道歉，但除了道歉，就沒有更多負責任的行動嗎？全名為民主進步黨的民進黨，在今次事件中，實實在在示範了自己如何不進步。

國民黨攻擊留手 避免回力鏢

要看這次#MeToo風波對明年選舉有什麼影響，首先看一下在民主選舉中，有哪兩方面是值得留意。第一是有關於政黨的選舉宣傳（electoral campaign），究竟應該打什麼議題，這正是《人選之人》裏面不斷提及的劇情。政黨的幕僚，就像軍隊的軍師一樣，要選擇最賣座、最令支持者受落的選舉議題，帶動選民情緒，吸引更多支持者出來投票。在選舉宣傳中，又主要分為正面宣傳（positive campaign）和負面宣傳（negative campaign）。正面宣傳講的主要是自己的豐功偉績，而負面宣傳則將重點放在對手之上，攻擊對手怎樣不足。什麼時候選擇什麼的策略，到頭來還是衡量一下什麼策略最有效，或至少不會造成回力鏢的效果，由傷害對手變成傷害自己（backfire）。

正當全世界都以為國民黨會緊咬#MeToo議題，火力全開炮轟民進黨的時候，國民黨對民進黨的攻擊卻相對溫和，多少是出乎意料。近年國民黨在野的表現，一直都是把握每個機會，對民進黨進行攻擊。現在正值立法院休會時期，或因此無法上演近年不時用到的抗爭方法，「佔領」立法院的主席台，表達對民進黨的不滿。但即使不能在立法院「做騷」，國民黨還是可以有很多方法去表達不滿、攻擊民進黨。像「反萊豬」的時候，不是抬了一隻一比一大小的道具豬巡遊全台灣嗎？但在今次#MeToo事件上，國民黨就顯得相當留手。是什麼原因令到國民黨沒有大打負面宣傳？真正原因自然要黨內幕僚才能解答，但避免backfire的舉動，恐怕是路人皆見。

關於民主選舉，另一個重要的研究方向，是關於選民投票時的取態。現在距離明年選舉雖然還有半年，但從民調和各候選人的聲勢，多少可以了解最新形勢。選民投票的時候，要麼是作出具前瞻性的投票（progressive voting），即認為自己的一票是在選擇一個怎樣的未來。上屆選舉，民進黨大打香港議題，將選舉變成一種間接對一國兩制的公投，傳達出一種：「如果將來不想台灣變成香港，就要投民進黨一票」的信息，這就是前瞻性投票的例子。對於執政黨來說，如果過去幾年的執政，沒有特別好的政績的時候，自然希望選民能夠繼續想像未來，而不是檢視過去幾年的表現。

如果選民投票，是為了追究過去的問題、懲罰執政黨的表現，那就是所謂的回顧式投票（retrospective voting）。對於在野黨來說，先天優勢正正是沒有執政的負擔，如果能夠令選民在投票時表達對執政黨的不滿，在野黨就算躺着都可以贏得選舉。像去年底的「九合一地方選舉」，國民黨大勝就是回顧式投票的例子之一。

藍綠以外選擇

在下年的選舉，除了傳統兩大黨之外，還多出民眾黨的柯文哲，準備打破民進黨和國民黨的壟斷。明年選舉，大概不再有香港議題的出現，加上這次#MeToo風波的出現，選舉很大程度都會變成一次回顧式投票。這單純對民進黨來說，已是元氣大傷。國民黨沒有加以利用，多少因為國民黨從來就不以進步見稱，而「第三人」柯文哲也因為過去多次失言而形成不進步的形象，一時間，整場選戰就變成「真小人」與「偽君子」之爭。真小人明買明賣，本來可以贏過欺騙選民的偽君子，偏偏這次國民黨不是唯一的偽君子，遇上一直以來都能夠吸引中間選民支持的柯文哲，對於藍綠兩黨，無疑是一個強大的對手。

在接下來的日子，民進黨勢必希望扭轉局面，他們最有力的做法就是將選舉變成跟兩岸關係相關的選舉（賣「芒果乾」）。在這樣的議題中，國民黨往往都不是民進黨的對手，但這個時候又有看起來比國民黨不那麼親北京的柯文哲，民進黨的算盤就不易打響了。你問我對明年台灣的選舉預測是什麼？你應該知道我的答案了。

文˙亞然

編輯•王翠麗

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