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同場加映：$2999玩Redmi 2億像素拍攝手機

【明報專訊】機價僅$2999的Redmi Note 12 Pro+ 5G，是近期一款性價比極高的攝影手機。主鏡頭配備2億像素感應器，在昏暗環境下提升光線捕捉量，它還具備防眩光塗層，可在複雜光線環境下提供更佳的影像表現。除了主鏡頭外，機背還有800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭，攝影體驗直逼旗艦機。

復古菲林濾鏡 更呃like

除了拍攝硬件出色，手機還能透過AI智能探測物件，系統會自動在相簿中識別人物和動物，並根據主流的照片比例，建議用家如何裁切。手機也包含獨特的菲林濾鏡，增添相片的復古氣息，適合發布到社交媒體。

Redmi Note 12 Pro+ 5G配備的6.67吋屏幕，是120Hz刷新率的超高清Flow AMOLED，採用韌性材料製成，邊框更薄。屏幕能顯示超過10億種顏色，顏色和陰影之間漸變絲滑，改善色彩呈現兼加強亮度。手機同時支援Dolby Vision，為睇片和遊戲提升觀看體驗。

核心方面，處理器用上MediaTek Dimensity 1080。較特別的是機內有尺寸達30平方厘米的散熱系統，遊戲體驗有一定保證。電力方面，5000mAh電池支援120W快充，19分鐘便能充滿電100%。●

售價：$2999

查詢：3077 3620（小米）

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