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Huawei輕量級摺機 摺合僅厚11.08毫米

【明報專訊】除Samsung以外，Huawei是另一間極力發展摺機的品牌，工藝亦愈來愈成熟。全新推出的摺機Huawei Mate X3採用新一代雙旋水滴鉸鏈，創新凹形結構配合微米級精準微調，加上超輕金剛鋁及碳纖維等物料，令手機重量減至約240克，摺合時厚度更僅為11.08毫米。不過，手機未有為追求輕薄而犧牲耐用度，通過雙軌驅動結構，提升鉸鏈抗擠壓和變形能力。品牌更宣稱手機獲得瑞士SGS雙五星抗跌耐摔權威認證，也達到IPX8級別防水規格，使用時倍感安心。

Mate X3配備6.4吋OLED外屏及7.85吋OLED內屏，宣稱是首款內外雙屏均獲專業色準認證的摺疊手機。至於拍攝能力，它搭載5000萬像素主鏡頭，配合超廣角及5倍光學變焦潛望式長焦鏡頭。主攝和長焦鏡頭均支援RYYB超感知影像技術、質感引擎等功能，提升影像質素。

Mate X3內置4800mAh大電池，支援有線或無線高速快充，也能夠無線反向充電。搭載的超冷跨軸石墨烯散熱系統，令散熱能力大幅提升，滿足用戶不同流動工作或娛樂需要。●

Huawei Mate X3規格

系統：EMUI 13.1

外屏幕：6.4吋2504×1080解像度OLED、120Hz刷新率

內屏幕：7.85吋2496×2224解像度OLED、120Hz刷新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ 4G

內存／儲存空間：12GB／512GB

外置儲存：NM Card（最高256GB）

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素主鏡頭 F1.8、1300萬像素超廣角 F2.2、1200萬像素潛望長焦F3.4

前置鏡頭：800萬像素F2.4（內／外屏幕）

網絡：4G／Wi-Fi 6／藍牙5.2／NFC

電池容量：4800mAh

其他：66W快充、50W無線快充、反向充電、屏幕指紋、面部識別

體積（打開）：156.9×141.5×5.3mm

體積（摺合）：156.9×72.4×11.08mm

重量：約240g

售價：$15,988

查詢：8128 8810（Huawei）

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