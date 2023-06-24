明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

聲畫up 握感up 散熱up Sony拍攝手機 變身電競王

【明報專訊】智能手機早已不止用來講電話，睇片、拍攝、打機都要照顧周到，挑戰性能極限。今年表現出色的Qualcomm Snapdragon 8 Gen2處理器，令很多旗艦手機的圖像表現大幅提升。以往專注拍攝功能的Sony Xperia 1，最新推出的第5代也活用新處理器的優點，配合遊戲專用配件，令拍攝手機瞬間變成電競手機，挑戰十項全能的頭銜。

Xperia 1 V配備6.5吋21:9 4K HDR OLED屏幕，刷新率120Hz。低噪揚聲器放大器提升聲音的傳播和深度，同時延展高低音頻範圍，呈現更動感和清晰的音效。機背採用獨特的紋理玻璃，結合精緻的邊框，提供穩定的握持力，減低在拍攝或觀看時手機脫手的風險。

可添置遊戲專用手機套

Xperia 1 V今代大幅提升打機的體驗。手機內置遊戲增強器，提供視覺和聽覺支援，也方便在YouTube直播打機。玩家還可以配合專用的遊戲設備Xperia Stream（另售$1199），它就像是一個配備冷卻風扇和多端口的手機套，不但提升打機握感，還可以協助手機散熱，保持遊戲運作流暢。

Xperia 1之前幾代均以「真光學變焦」鏡頭做賣點，來到Xperia 1 V，鏡頭維持相同規格，但從核心入手提升拍攝質素。新開發的雙倍低噪感光元件，低光效能是上代的兩倍，並且通過高速多框層疊處理技術，拍攝出動態範圍更寬廣的抗雜訊照片。24mm主鏡頭配備了雙層電晶體層疊式CMOS影像感測器，尺寸比上一代增加約70%；85-125mm F2.3-2.8「真光學變焦」長鏡也保留下來。

產品展示功能 拍vlog實用

至於Sony一貫強項如實時自動對焦，還有每秒最高30張高速連拍都繼續保留。新機搭載多種色彩預設，例如creative look，為拍攝帶來更多創意。拍攝影片專用的S-Cinetone模式也經過調整，更細緻呈現人體皮膚紋理，同時提升影像的電影感。

Sony近年專注拍vlog市場，Xperia 1 V也照顧到。例如是產品展示功能，拍片時相機焦點自動落在展示品上。此外，全新的語音優先收音咪安裝在後置鏡頭附近，即使在嘈雜的戶外場景中，創作者的聲音也能清晰記錄下來。通過影片錄製功能Videography Pro在YouTube直播時，創作者可以同時閱讀觀眾的聊天內容，即時互動。用戶界面亦支援垂直或水平拍攝，切合其他社交平台的需求。

Xperia 1 V在5000mAh電池支持下，連續播放影片時間達20小時。8 Gen2的CPU效能較上一代提升約40%，拍攝時功耗降低約20%，散熱片則增大約60%，減低長時間拍攝時手機過熱的問題。手機支援無線充電，30分鐘可快充至50%電量。品牌宣稱擁有充電優化技術，使用3年後電池仍保持逾80%的健康程度。●

Sony Xperia 1 V規格

系統：Android 13

屏幕：6.5 吋3840×1644解像度OLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

內存／儲存空間：12GB／256GB、12GB／512GB

外置儲存：microSDXC（最高1TB）

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5200萬像素廣角鏡F1.9、1200萬像素變焦 F2.3-2.8、1200萬像素超廣角F2.2

前置鏡頭：1200萬像素F2

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.3／NFC

電池容量：5000mAh

其他：3.5mm輸出、側置式指紋感應、4K HDR拍片、Qi無線充電、IPX5/IPX8防水、IP6X防塵

體積／重量：165×71×8.3mm ／187g

售價：$9699（256GB） / $10,499（512GB）

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕小米 摺機 e潮 手機

上 / 下一篇新聞