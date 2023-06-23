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文化

訪原住民音樂家台東故鄉 胡德夫風之歌 擁抱太平洋

【明報專訊】晚上睡不着時，聽太平洋的風在吹，檳榔樹葉在微微抖動……胡德夫回憶他的故鄉、他最早對世界的感覺。他形容自己最早穿起第一件衣裳，是一件披着太平洋的披風。

胡德夫是台灣原住民音樂家，父親是卑南族，母親是排灣族。他創作《太平洋的風》曲詞，聽着他的歌，彷彿我也被太平洋的風吹過我所有的全部，裸裎赤子，最早感覺母親的懷抱。太平洋的風吹着你，吹着我，吹向生命草原，吹出自然和尊貴的氣息。

救出被拐賣女孩 成就大武山媽媽

當我5月來到台東，被太平洋的風撫摸，在台東往太麻里火車的路上，看見太平洋的黑藍、深藍、淺藍、墨綠、珊瑚藍、橘黃，美極了。太麻里曾經是2009年八八風災最嚴重的受災地之一，想不到我在強烈颱風瑪娃吹來的前夕，看見太平洋吹進美麗山谷的攀落滑動。

我決心要來到胡德夫故鄉的嘉蘭部落，想親身感受太平洋的風是如何有生機地讓成長在故鄉、騎在牛背上的小男孩，長大後成為真正、有正義感的人。我讀着胡德夫自傳著作《最最遙遠的路程》，讀到他那年為原住民的女孩子——她們12、13歲被拐騙到城市做雛妓，被禁錮在鐵路旁荒涼的破木棚房子，他如何一邊聯合一些朋友假裝恩客，一邊想救人的方法。他和卑南族少年會所學戰術的年輕人衝到華西街救走一些女孩子，他甚至連同婦女委員會做了彩虹計劃，通過計劃教授孩子們技藝，找醫生維護她們的身體，幫助她們就業、結婚，不再被拐賣，使她們真的做到大武山美麗的媽媽……如此徹底救人，教人欽佩。

胡德夫編唱《大武山美麗的媽媽》，我能想像他如何快樂期待一邊歌唱，一邊牽着「大武山美麗的媽媽」回到山谷再也不走，美麗媽媽使原住民更勇敢，使山谷的聲音更壯……

我來到大武山下的太麻里火車站，叫了一輛出租車，我不知道要往哪裏找胡德夫故鄉的家人，了解更多胡德夫的故事，但出租車司機雄哥也被胡的故事感動，熱心幫我找他的親戚，我心想太平洋的風也站到我一邊了。山上高大的樹被大風吹得飄搖，屋頂的瓦片被大風吹得抖響，雄哥幫我一個個地問，問他山上的警察朋友、問胡的朋友，最後我來到胡德夫大哥女兒的家裏，她是胡莉亞老師。

我記起胡德夫大哥是失明的，他那年帶着只看過山鷹、未見過火車的幼弟，由山上來到太麻里，坐長途巴到高雄，然後和幼弟坐火車到淡水學校讀書，千里迢迢。此刻，大哥的女兒就在眼前，她說她做了一串項鏈陶飾送了給胡德夫，土陶藝術是她經歷八八風災之後跟探訪義工學會的，然後她做了嘉蘭村的教師，教原住民排灣語。八八風災河水急漲，捲走了嘉蘭多戶房子，經歷災劫的原住民不怕地震，只怕颱風。我走到當年風災河道的現場，感覺像荒原一樣，說不出的嘆息。

唱《為什麼》籌款救濟原住民

胡莉亞老師開車送我下山往太麻里時，她叮囑我不要靠近這一帶太平洋，因懸崖險要，有孩子墮崖葬身大海。說起孩子，她看見3個排灣族女孩子蹲在路上閒散，便關心起她們的生活。台東一帶，只有旅遊業蓬勃，工商業不興，原住民就業困難，只好遷往台北、高雄等地方，父母很多從事合約基建工程，工程一完，又遷往另一地方工作，他們的孩子一再遷校影響學業，容易造成跨代貧窮。胡德夫等創立原住民權利促進會。1984年夏，海山煤礦爆炸，罹難的人幾乎都是原住民，當看見一具具屍體運上來，瓦斯氣充滿他們的身體，屍橫過百。

胡德夫在二二八公園為罹難同胞舉辦露天籌款，礦工連買油鹽和孩子讀書都成問題，胡德夫為他們籌款，為他們唱第一首歌《為什麼》：「為什麼這麼多的人，離開碧綠的田園，走在最高的鷹架……為什麼這麼多的人，湧進昏暗的礦坑，呼吸着汗水和污氣……為什麼走不回自己踏出的路，找不到留在家鄉的門……」

胡德夫後來被禁止出境，他的電話被監聽，他的媽媽也開始被約談。但媽媽支持兒子，胡德夫也一直堅持要走的是最最遙遠的路程，他曾經歷一貧如洗，連到淡水回程的車費、請一餐飯給太太的錢也沒有，但他傲骨腰挺直，要做一個真正的人，未敢遺忘祖家根脈撫養，用他創作的原住民音樂，面向世界，迎往太平洋的烈風。日子挺過去了，2005年他首張個人專輯《匆匆》入圍金曲獎6項大獎，並以《太平洋的風》獲得金曲獎「最佳年度歌曲」與「最佳作詞人」獎。

他的歌有愛，在他人生最最遙遠的路，有師長、親人、朋友對他的愛，也有他那被召喚對原住民的熱忱和堅持。●

文：李俊傑

編輯：朱建勳

相關字詞﹕音樂家 原住民 台灣 太平洋 胡德夫 文化

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