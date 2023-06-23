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副刊

旅遊

米芝蓮推介農莊餐廳 學做地道魚菜式

【明報專訊】因着獨特的天然資源，以及個性強烈的飲食文化，地道依善菜於外地難求，這亦是令到Pu Jongrak結束旅居生活，從倫敦返鄉開闢田園的理由。「這裏本來是爛地一塊，我決心要將綠色帶回這片地上。」Mekin Farm農場種植了蔬菜、水果、香草，也養飼了雞、鴨和豬，全部由Pu Jongrak兩姊妹打理。因為希望有更多人認識她們的夢想和理念，農場內亦開設同名餐廳，甚至推出烹飪班和農家樂生活體驗。今年，這間於山旮旯的隱世餐廳獲得米芝蓮必比登推介。

這次來Mekin Farm的目的，是為了跟Pu Jongrak學習Orr Plaa的烹調方式。Plaa在泰文解作魚，至於Orr，是依善地區一種十分獨特而講究的烹調方式。Orr分為湯比肉多、湯與肉比例相同，以及湯比肉少的3款烹調方式，而我便學了最後一款。Orr Plaa將大量迷你洋葱、蒜、辣椒和南薑等香料舂碎，放入陶鍋開火，再加入依善人廚房必備的發酵魚露、香草和米漿，最後加入早上街市買來的新鮮淡水魚，待魚肉剛好熟透便可上碟。Orr Plaa味道濃厚，酸辣鹹甜平衡，尤其魚露鹹鮮十足，卻能帶出不同魚的風味個性，突出食材原始鮮味，沒有喧賓奪主。第二天，我已融入當地，用手將糯米飯搓成小球，蘸上醬汁入口。導遊笑說：「你比曼谷人更像泰國人。」入鄉隨俗嘛！●

Mekin Farm

地址：114 Mu, 7, Baan Klok Klang, Nong Ruea District, Khon Kaen, Thailand

facebook：mekinfarmkhonkaen

烹飪班：每位600泰銖/約150港元起

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