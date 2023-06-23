米芝蓮推介農莊餐廳 學做地道魚菜式

這次來Mekin Farm的目的，是為了跟Pu Jongrak學習Orr Plaa的烹調方式。Plaa在泰文解作魚，至於Orr，是依善地區一種十分獨特而講究的烹調方式。Orr分為湯比肉多、湯與肉比例相同，以及湯比肉少的3款烹調方式，而我便學了最後一款。Orr Plaa將大量迷你洋葱、蒜、辣椒和南薑等香料舂碎，放入陶鍋開火，再加入依善人廚房必備的發酵魚露、香草和米漿，最後加入早上街市買來的新鮮淡水魚，待魚肉剛好熟透便可上碟。Orr Plaa味道濃厚，酸辣鹹甜平衡，尤其魚露鹹鮮十足，卻能帶出不同魚的風味個性，突出食材原始鮮味，沒有喧賓奪主。第二天，我已融入當地，用手將糯米飯搓成小球，蘸上醬汁入口。導遊笑說：「你比曼谷人更像泰國人。」入鄉隨俗嘛！●

Mekin Farm

地址：114 Mu, 7, Baan Klok Klang, Nong Ruea District, Khon Kaen, Thailand

facebook：mekinfarmkhonkaen

烹飪班：每位600泰銖/約150港元起