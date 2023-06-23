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旅遊

泰國東北依善區隱世美味 孔敬濃厚魚米之「香」

【明報專訊】走進香港甚至曼谷的泰菜餐廳，最常點選的也只是泰式炒金邊粉、冬蔭功、生蝦、船麵和豬手等。為人熟悉而經典的泰菜雖百吃不厭，但要真正品嘗更多更地道的泰菜，還是要靠當地人帶路。泰國政府旅遊局最近推廣「泰國隱世美食（Thailand's Hidden Dishes）」，帶世界各地傳媒到泰國不同地區發掘隱世菜式，而我挑選了從未踏足過的東北依善區（Isan）。

$112精緻套餐 為家鄉菜平反

吃遍整個泰國的導遊說：「曼谷作為泰國首都和最大城市，泰國各地人也會聚集在此工作，同時亦會帶來家鄉美食。可是，一來城市人的口味有別，二來在曼谷不一定可以找到各地新鮮食材，三來大部分人只會在家中烹調家鄉菜。所以，想認識和品嘗真正的泰國地方菜，最好親身前往當地。」這次到訪依善區的孔敬（Khon Kaen），菜式以「辣」和「重口味」聞名。而我親自品嘗後，還感受到當地山水間的鮮味，以及大廚對依善飲食文化的愛與自豪！

泰國將位於東北部的20個府統稱為依善區，由曼谷乘內陸機來到當中的孔敬府，放眼綠意盎然，好山好水。首站來到Huen Kham Nang Home Cooking，美女老闆兼大廚Khan-Nang曾於曼谷工作，不時下廚炮製家鄉美食給同事品嘗，可是同事卻吃不慣東北地道口味，甚至給予負評，認為味道令人作嘔。在曼谷，知音難覓，新鮮家鄉食材亦難找，Khan-Nang決定回到孔敬發揮廚藝，甚至撰寫Isan Gastronomy，為自己從小到大最愛的依善菜式平反之餘，更希望獲得他人讚賞。

300隻蟹仔做醬拌米線 鮮香濃郁

餐廳位於住宅區中，室外室內裝修簡樸，就像朋友的家，Khan-Nang正是想給客人帶來這種感覺。Khan-Nang想將她的私房菜變成依善飲食文化博物館，讓客人享用美食之餘，也認識當地家庭飲食文化：「依善人極之好客，到親友家作客的話，他們會從街市挑選最新鮮的食材，炮製出要你吃得捧着肚子離開也吃不完的豐富美食。」從這頓午餐，我便感受到依善人的熱情。

Khan-Nang準備了7、8道菜（套餐每位500泰銖/約112港元起），由頭盤至甜品的分量足夠之餘，擺盤亦講究精美。味道方面，每道菜的用料、配搭和自家製醬也有意想不到的驚喜，部分菜式更用上風乾、慢煮等技術，展現繁複細緻的手工。最深印象是香辣蟹肉醬麵，Khan-Nang先搗碎300多隻當地淡水蟹仔，加入辣椒及香料烹煮後再隔渣，然後拌以當地幼身米線入口，味道鮮香濃郁，口感細膩，想不到正宗地道的泰國菜有此高層次境界。●

Huen Kham Nang Home Cooking

地址：78 Ban Thum, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Thailand

電郵：huenkhamnang@gmail.com

●依善名物

發酵魚露 濃縮漁村鹹香

靠山吃山、靠水吃水，依善因沒有直接的海洋通道，所以十分依賴淡水魚，加上乾旱氣候，於是採用當地香草發酵以保存食物，而發酵魚露（fermented fish sauce）便是當地名產。發酵魚露氣味比起一般魚露濃郁得多，猶如將漁村的鹹腥濃縮起來一樣。差不多十分之九的依善菜式也會加入發酵魚露，所以泰國東北食物總是給人重口味的感覺。●

● 泰國旅遊錦囊

機票：香港現時沒有直航前往依善的孔敬府及烏隆塔尼，建議雙城遊，去程經曼谷轉機前往孔敬府，回程由烏隆塔尼經曼谷轉機返港。6、7月份往返曼谷，香港航空2546港元起，大灣區航空1466港元起，連稅及燃油附加費

酒店精選：孔敬Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre，早鳥優惠每晚373港元起，網址：bit.ly/3Na2dYy

交通：於孔敬府及烏隆塔尼市內可乘的士，由孔敬往烏隆塔尼可包車，車程約1.5小時，推介Globe Holiday（半日500港元起）。網址：www.globeholiday.com

文：鍾琰

協力：泰國政府旅遊局

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕發酵魚露 青木瓜沙律 孔敬 依善區 泰國東北部 美食 泰國

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