star chic：發掘明星獨有特質的代言策略 Scarlett Johansson從色彩中蛻變

Prada予人的印象雖是一個頗具知性的時尚品牌，可是卻不能例外地起用大量荷李活明星作代言。不過既是Prada，其代言人選往往令人出其不意，不會一味選年輕性感的「靚仔靚女」，就算基於市場考慮真的起用萬人迷，品牌亦會發掘其獨特一面，配合品牌所需形象。

令人津津樂道的例子就有2012秋冬男裝系列，Prada找來Gary Oldman和Willem Dafoe等上了年紀卻別具氣度的男演員，演繹強調男性權力的系列。事隔10年後的2022秋冬男裝系列，亦找來Jeff Goldblum和Kyle MacLachlan等行騷，演繹系列中闊肩線長褸的雄糾糾造型。值得一提的是年屆70的Jeff Goldblum，近年其最具迴響的角色是在漫威電影《雷神奇俠3：諸神黃昏》中，飾演Grandmaster一角，形象甚為鬼馬。他同時是Prada的粉絲，經常穿上品牌花俏的大印花服飾示人，他被Prada相中，無論是否屬意料之外，效果亦異常突出。

性感冷艷形象深入骨髓

提及漫威中的超級英雄，還有飾演蜘蛛俠的Tom Holland，他為Prada的2022春夏男裝系列作代言，原本怎看也是比較適合T恤牛仔褲的鄰家男孩，在收起天真笑臉和穿上品牌服飾後，竟顯得少有的型格和不落俗套。來到最近為Prada Galleria手袋拍攝廣告企劃的，就有在漫威電影系列中飾演黑寡婦的Scarlett Johansson。今年38歲的她早於2004年至2007年間，成為Louis Vuitton的品牌形象大使，當年廿多歲的她，予人感覺就是一個身高只有160cm卻性感異常的惹火尤物。近年因為黑寡婦一角，其性感冷艷形象更深入骨髓，即使在更早前的電影Her（《觸不到的她》）中聲演AI情人一角，同樣令男影迷神魂顛倒，誰還會在意原來她曾獲得東尼獎（Tony award）、英國電影學院獎（BAFTA Film Awards）、2個奧斯卡金像獎提名及5次入圍金球獎等具實力的演藝成就？

以超現實意象 表達對色彩迷戀

Prada當然不會像一般男影迷只看到Scarlett Johansson性感的一面。在Prada Galleria手袋廣告企劃中，負責概念、藝術創作及導演的是委內瑞拉裔美國藝術家Alex Da Corte，短片中的Scarlett Johansson沒有濃妝艷抹，反而是一臉清雅裸妝，淡淡然重複念着台詞：Our love is reds and yellows and blues and greens, Our love is lavender and browns and golds and greys.。她穿上不同顏色的服裝及手持不同拼色而成的全新Galleria手袋，穿梭、蛻變於色彩豐富的場景中。影片以超現實意象表達對色彩的迷戀，亦含蓄展示新品，令人完全忘記眼前的Scarlett Johansson，本是性感又好打的黑寡婦，而是一個知性的品牌形象大使，單是做到這點也可算十分成功。●

WHO: Scarlett Johansson

WHERE: Prada Galleria手袋廣告企劃

WARDROBE: Prada

查詢：Prada 2522 2989 （中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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