star chic：發掘明星獨有特質的代言策略 Scarlett Johansson從色彩中蛻變

Prada予人的印象雖是一個頗具知性的時尚品牌,可是卻不能例外地起用大量荷李活明星作代言。不過既是Prada,其代言人選往往令人出其不意,不會一味選年輕性感的「靚仔靚女」,就算基於市場考慮真的起用萬人迷,品牌亦會發掘其獨特一面,配合品牌所需形象。

令人津津樂道的例子就有2012秋冬男裝系列,Prada找來Gary Oldman和Willem Dafoe等上了年紀卻別具氣度的男演員,演繹強調男性權力的系列。事隔10年後的2022秋冬男裝系列,亦找來Jeff Goldblum和Kyle MacLachlan等行騷,演繹系列中闊肩線長褸的雄糾糾造型。值得一提的是年屆70的Jeff Goldblum,近年其最具迴響的角色是在漫威電影《雷神奇俠3:諸神黃昏》中,飾演Grandmaster一角,形象甚為鬼馬。他同時是Prada的粉絲,經常穿上品牌花俏的大印花服飾示人,他被Prada相中,無論是否屬意料之外,效果亦異常突出。

性感冷艷形象深入骨髓

提及漫威中的超級英雄,還有飾演蜘蛛俠的Tom Holland,他為Prada的2022春夏男裝系列作代言,原本怎看也是比較適合T恤牛仔褲的鄰家男孩,在收起天真笑臉和穿上品牌服飾後,竟顯得少有的型格和不落俗套。來到最近為Prada Galleria手袋拍攝廣告企劃的,就有在漫威電影系列中飾演黑寡婦的Scarlett Johansson。今年38歲的她早於2004年至2007年間,成為Louis Vuitton的品牌形象大使,當年廿多歲的她,予人感覺就是一個身高只有160cm卻性感異常的惹火尤物。近年因為黑寡婦一角,其性感冷艷形象更深入骨髓,即使在更早前的電影Her(《觸不到的她》)中聲演AI情人一角,同樣令男影迷神魂顛倒,誰還會在意原來她曾獲得東尼獎(Tony award)、英國電影學院獎(BAFTA Film Awards)、2個奧斯卡金像獎提名及5次入圍金球獎等具實力的演藝成就?

以超現實意象 表達對色彩迷戀

Prada當然不會像一般男影迷只看到Scarlett Johansson性感的一面。在Prada Galleria手袋廣告企劃中,負責概念、藝術創作及導演的是委內瑞拉裔美國藝術家Alex Da Corte,短片中的Scarlett Johansson沒有濃妝艷抹,反而是一臉清雅裸妝,淡淡然重複念着台詞:Our love is reds and yellows and blues and greens, Our love is lavender and browns and golds and greys.。她穿上不同顏色的服裝及手持不同拼色而成的全新Galleria手袋,穿梭、蛻變於色彩豐富的場景中。影片以超現實意象表達對色彩的迷戀,亦含蓄展示新品,令人完全忘記眼前的Scarlett Johansson,本是性感又好打的黑寡婦,而是一個知性的品牌形象大使,單是做到這點也可算十分成功。●

WHO: Scarlett Johansson

WHERE: Prada Galleria手袋廣告企劃

WARDROBE: Prada

查詢:Prada 2522 2989 (中環店)

文:溫兆明

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com