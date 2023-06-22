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Life & Style

the buzz：窺探歷史背後文化與發展 手袋從實用工藝到身分象徵

【明報專訊】手袋是時尚界不可或缺的配飾，除了講求美學，亦包含了其他專業學問。英國V&A博物館（Victoria and Albert Museum, London）自2020年12月起舉行Bags：Inside Out巡迴展覽，透過展示16世紀至現代的藏品，讓觀眾探索手袋設計工藝背後的種種文化與發展。近日展覽移師到香港舉行，於太古廣場展出超過240件珍貴展品，讓本地手袋迷大開眼界。策展人Dr. Lucia Savi亦專程飛到香港，與《明報》life&style深入講解不同年代的手袋功能與故事。

手袋反映「我們想成為誰」

手袋是很多現代人的生活必備，既用作攜帶收納隨身物品，又可以用作保護財物，如手機、錢包等不受損壞或丟失；而對於時尚迷來說，手袋則是一件時尚配飾，用作展現個人風格和品味。展覽取名為Bags：Inside Out，對於觀眾而言，若從字面直譯的話，相信不少人會直接理解為「從內到外徹底了解手袋」，不過在Lucia Savi的角度，背後還有着深層意思。「手袋擁有令人着迷的雙重特質，既是私人財產，亦可以攜帶和隱藏我們最私人的物品，它表達了『我們是誰』和『我們想成為誰』；另外，手袋亦可以向外界展示出用家的身分。」

每當提起手袋，很多人也會將它們與時尚界聯繫起來，想起那些設計師品牌手袋的流行袋款。為了加深觀眾對手袋文化及功能的認識，展覽並非只聚焦於現代經典的手袋設計，而是先從手袋歷史揭開序幕，部分展品更源自16世紀。

在太古廣場Garden Court的主要展館中，展覽共分為3個部分，第1部分的「功用與性能」 ，展示了手袋存放個人物品的基本功能。從中可見1740年代裙子中的隱蔽式口袋（圖黃色部分），口袋被縫在帶子上，繫在女性的腰間，隱藏在襯裙下、內衣上之間的位置，可以從襯裙不顯眼的側面開口打開，把鈔票零錢、珠寶、鏡子和梳子等小物件帶在身上，可說是現代手袋的「祖先」 。說到手袋的功能，展品中一個荷李活經典女星慧雲李（Vivien Leigh）使用過的紅色手提箱，便記錄了上世紀1940、1950年代旅遊出門的需要。Lucia Savi分享：「Vivien Leigh經常要到世界各地拍攝電影，這個手提箱便專門為她寫信而設，方便她在不同地方也可以聯繫家人，以及回覆影迷的信件。」

隨着1990年代末的時尚圈盛行It bag現象，在名人與潮流文化的幫助下，推動了名牌手袋的知名度和銷售。展覽的第2部分「地位和身份」，展示出手袋在文化中的角色，以及所塑造的時尚、身分及社會地位，當中的經典有Sarah Jessica Parker在電視劇Sex and The City 中使用的Fendi Baguette手袋、已故英國王妃戴安娜最愛用Christian Dior的Lady Dior手袋等。女星的驚艷時尚造型，亦成為那時代手袋設計的創作靈感，Versace在1994春夏系列便推出過一款Safety Pin手提袋（圖），Lucia Savi解釋：「設計靈感源自Elizabeth Hurley穿的那襲黑色Safety pin dress，但並非所有女人也有本錢穿上那條裙子，因此當時品牌便推出了這款『Safety Pin手提袋』， 滿足女性追求時尚潮流的欲望。」

蛋形晚宴手袋 鑲滿水鑽

第3部分「設計與製作」，則展現出製作手袋的複雜過程，如何從創意手稿到精確的技術圖紙，以至縫製的工序。設計師Judith Leiber於1983設計的Fabergé Egg晚宴手袋（圖）便是一例，在呈蛋形的外觀上鑲滿水鑽，不但手工考究，在當時來說更是顛覆手袋的異想天開設計。Lucia Savi表示：「無論手袋是由合成的，抑或回收再生的材料製成，它們都有一個共同點，每款手袋通常只有一種標準尺寸。這與需要生產多種尺寸的服裝與鞋履不同，這亦是手袋容易取得銷售成功的關鍵因素之一。」●

■info

展出陳慧琳珍藏

展覽由太古地產及英國V&A博物館合作舉辦，展出超過240件展品。除了設於太古廣場LG1層Garden Court的主要展覽館外（圖），還包括位於太古廣場L1層的「手袋收藏（Collecting Bags）」主題區（圖），展出了藝人陳慧琳的13件私人珍藏，包括她個人生活和演藝生涯中的多個珍貴手袋。另外，L1層亦設有「工匠和設計師的桌子」，讓觀眾深入了解一個手袋如何從紙樣、剪裁、縫製、黏合等逐步誕生的過程。●

Bags: Inside Out亞洲巡迴展覽香港站

日期：即日至7月16日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：太古廣場LG1層Garden Court及L1層

費用：免費

網址：bit.ly/44av9oQ

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕陳慧琳 太古廣場 手袋

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