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showcase：注入美國休閒便裝美學 夏日夜蒲 街頭風尚

【明報專訊】盛夏香港的街頭酷熱難當，加上旺區人多車多，有人會選擇避入冷氣室內，有人卻覺得趁晚上氣溫稍降，才是外出的大好時機。Givenchy現任創意總監Matthew M. Williams將品牌改頭換面，設計充滿街頭風尚，最新推出的二○二三初秋系列的眾多造型，就非常切合夏日夜蒲所需。

提起Givenchy的輝煌歷史，人們的印象總留在品牌創辦人Hubert de Givenchy超凡的剪裁，以簡潔利落的線條創造出優雅、高貴的正裝和禮服設計。但現任創意總監Matthew M. Williams卻引入其家鄉美國加州的休閒便裝美學，並提取當中具現代感的跳脫和性感元素，與品牌原本的巴黎優雅風格融為一體。

黑白型格 以解構西裝為主軸

Givenchy剛推出的2023初秋系列，以風格硬朗的解構西裝為主軸，肩、腰線條剪裁清晰分明，透現巴黎左岸獨有的不羈率性。黑白兩色是品牌鍾愛的型格調子，系列中就有燕尾服外套配搭做舊牛仔工裝褲；黑色牛仔短褸則用上散發珠光的亮身面料，內襯極強裝飾感的白色褶襇花邊上衣，黑色半截裙兩則設有如cargo pants的工裝袋，頓時為造型添上街服的隨性風尚。類似的dress up / dress down對比造型，還有胸口飾有閃爍水晶的性感縷空無袖上衣，襯以破洞牛仔裙。珠光色澤的短版裁剪bomber jacket，在夜燈映襯下令原本屬便服的外套顯得高調有型，襯以粗獷的做舊牛仔工裝褲，令整體造型更加平衡。雖說這是初秋系列，當中也不乏適合夏日的服裝，比堅尼泳衣以外，還有鈎針短版裁剪闊領上衣和半截裙。

手袋方面，最新袋款Voyou（圖）推出金屬色縐面羊皮款，其他熱賣袋款如G-Hobo、Cut Out及4G等亦推出季節限定設計，帶來亮澤黑色漆皮以至閃亮粉紅色編織等款式。●

文：溫兆明

模特兒：松村佳奈（A1M Management）

化妝及髮型：Chris Lam

協力：劉詩言

查詢：Givenchy 2234 7033（ifc店）

editor's pick：船踭涼鞋 外形前衛

Matthew M. Williams能成為Givenchy的創意總監，實與他能創造和掌握潮流的能耐有莫大關係，例如Givenchy就是率先推出塑模橡膠鞋履的時尚品牌之一。2021春夏季推出的Marshmallow船踭涼鞋，前衛外形確實能令人聯想到棉花糖，並由此掀起塑模橡膠鞋履的熱潮。2023春夏季再推出全新飾面和更多顏色，例如黑、灰銀和卡其色啞面（$4290），或粉紅、粉紫、天藍、黑、黃和米白色的光面（圖，$4790）版本，鞋踭高110毫米。另外在初秋季度推出的Marshmallow船踭涼鞋，則是鞋踭高75毫米的略矮版本（$4790），備有啞黑和啞桃紅色，同樣型格兼令雙腿更顯修長。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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