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廚房說書人：糉子只用來紀念屈原？

【明報專訊】明天便是端午節。記得少時，一到端午，祖母和母親便會找來親戚或鄰居，一起包糉，那與歲晚一家搓粉作油角，或北方人一家包餃子，都是親情洋溢的活動。但在今天香港這個資本主義社會，糉子變成促銷商品，重點反落在餡料有幾豐盛和名貴，什麼瑤柱、花膠、鮑魚糉等，都是為了賣個好價錢，糉子背後的意義，卻日漸被掏空。

從小到大，都被告知，糉子是紀念戰國時代忠臣屈原，他憂國憂民，傷心國事，又感無力正乾坤，只得投汨羅江自盡，民眾有感其德，為了令江中魚兒不會啄食這位忠臣屍首，遂以米糉投江。但其實，端午並非單用來紀念屈原，在他之前的，有伍子胥、舜帝的兩個妃子娥皇和女英，在他之後的，也有曹娥和伏波將軍馬援等，糉子亦跟他們部分人有關。

伍子胥、曹娥典故如出一轍

例如，春秋時期的伍子胥也是位忠臣，忠言逆耳，最後被吳王夫差所迫要自刎，且把他屍首投進錢塘江；而東漢年代的孝女曹娥，父親不慎跌入水中，一去不回，曹娥沿江邊走邊哭，七日七夜，望感動河神，讓父親平安而返。無奈，雖然人間有愛，但卻蒼天無情，曹娥最後自己也投入滾滾江水中，尋找父親。幾天後，便發現她背着父親的屍體浮於江面上。兩個故事，最後都是百姓有感其德，分別被忠臣以及孝女所感動，遂把米糉投入江中，希望魚兒轉而吃糉，而不會啄食其屍首，與屈原的故事如出一轍。

肇慶春節食糉 源自包青天退休？

另一故事則與寒食節（今清明）有關，話說春秋五霸之一的晉文公，年少時曾經流亡，因太過艱苦，眾人先後離去，唯獨介子推對他始終不離不棄。後來取得王位，論功行賞，但介子推卻不戀功名利祿，反與母親隱居山林。文公派人請他出山，但他卻執意不出，文公一時情急，派人放火燒山，想逼他出來，不料他卻依然偏執，寧抱母親活活燒死。文公看到這位忠臣下場如此悲慘，懊悔不已，為了紀念，遂下令每年這天全國禁生火煮食。百姓因這天只能冷食，便早準備好米糉，到時果腹。

還有另一典故，話說「包青天」包拯嫉惡如仇、明鏡高懸，且為官清廉、兩袖清風，有朝終要告老還鄉，適逢歲末，百姓有感其德，亦知這位清官絕不收受賀禮，便商量以當地盛產的冬竹葉，包裹米飯餡料成糉子，給他送行，好讓他在路上餓時，以此充飢。但包拯卻依然婉拒，無奈下，百姓只有把糉子帶回家，等到年初一，拜過包拯後再拿來吃。從此沿襲下去，糉子成了肇慶地區春節食品。

糉子固然好吃，但更重要的是，它用來紀念屈原、伍子胥、曹娥、介子推、包拯等時，亦彰顯了中華文化尊崇的「忠」、「孝」、「正直清廉」等寶貴價值。

（本版刊出的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：蔡子強​（隔周刊出）

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