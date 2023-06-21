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最原始清酒 味道層次豐富 榮光富士 無濾過生原酒之王

【明報專訊】新一年度的日本「全國新酒鑑評会」結果剛剛出爐，山形縣成為大贏家，共有20個銘柄獲得金賞，中止了福島縣最多金賞酒的9連霸。山形縣一直有不少矚目銘柄，例如「十四代」、「くどき上手」、「秀鳳」……但我今次想介紹的，則是榮光富士。何以要介紹這銘柄？無他，因為筆者是無濾過生原酒的擁躉，而榮光富士則獲譽為「無濾過生原酒之王」！

榮光富士獲譽為「無濾過生原酒之王」，先複習一下以前解釋過的，「無濾過」即是沒有做活性碳過濾雜質的工序，「生酒」則是沒有做「火入」，即是沒有高溫殺菌，而「原酒」則是沒有兌水；所以無濾過生原酒是最新鮮、最原始的清酒，通常味道豐富有層次、具微碳酸口感及酒體清爽。

酒店包桶意外大賣 重訂市場定位

釀造榮光富士的富士酒造在1778年成立的時候，還沒確立專門釀製無濾過生原酒的方針，現任社長加藤有慶透露這是大約20年前的事，他說當時酒造生意麻麻（20年前正值清酒業低潮），但恰巧接到一間東京酒店的包桶合作計劃，這酒店提出的正是推出無濾過生原酒包桶的作品，結果這款清酒大受市場歡迎，很快便被搶購一空，加藤社長便是在那時思考酒造的市場定位。

無濾過生原酒雖然美味，但對釀造者卻是很大考驗，因為「最新鮮」、「最原始」，換句話說即最易變質，甚至變壞，因此在生產及儲藏方面均要特別謹慎。這裏岔開一句，無濾過生原酒（其實一般生酒都是）必須冷藏，但我不時見到有日式連鎖超市當普通清酒那樣放在酒架上，如見到這樣的狀况就不要買了。

多種酒米釀造 「瘋狂」推限定酒款

除了嚴格控制生產及儲藏過程，榮光富士為保持新鮮，採用了小批次、多款式的生產方式，每年雖然只生產2000石（大約20萬瓶1.8升清酒），每個月卻有不同的限定酒款推出，當中大部分都是無濾過生原酒，括弧內為所採用的酒米：

1月：龍吟虎嘯 （羽州誉）、MAGMA（雄町）、壽限無（壽限無）

2月：暁乃翼（はえぬき）、THE PLATINUM（雪女神）

3月：煌凛（出羽燦燦）、愛山（愛山）

4月：森のくまさん 熊太郎（森のくまさん）、逸閃 風刃（五百万石）、七星（出羽の里）

5月：菫露 威吹（山田錦 + 美山錦）、星天航路（彗星）、SANCTUARY 聖域（山田錦）

6月：Shooting Star（はえぬき）、星祭（まなむすめ）

7月：SURVIVAL（玉苗）、酒未來（酒未來）

8月：熟成蔵隠し ひやおろし（五百万石）、GRAVITY（出羽の里）

9月：SNAKE EYE（出羽の里）、日乃輪（つや姫）、黑狐（美山錦）

10月：闇鳴秋水（出羽の里）、極超新星（雪若丸）、ALCHEMIST（山田錦）、ASTERISK（出羽の里）

11月：ZEBRA（五百万石）、しぼりたて 仙龍（美山錦）、おりがらみ 白燿（美山錦）

12月：79 AU PURE GOLD（八反錦）、GMF：24 （出羽燦燦）、森のくまさん 妙延（森のくまさん）

這樣表列出來的原因，是為了說明很少酒造會像富士酒造這樣「瘋狂地」推出不同酒款，而且以這麼多種酒米來釀造，當中有大路的山田錦、五百万石、美山錦，也有山形縣當地出產的酒米如出羽燦燦、出羽の里等，還有一些較冷門的如壽限無、玉苗；特別值得一提的是「森のくまさん」，這是九州熊本縣的酒米，2016年以這款酒米釀造出來的「森のくまさん 熊太郎」，正是為了被地震破壞的熊本城祈福，這款酒入口順滑，甘旨味平衡，配搭火鍋及煮物都很合適。

山形與熊本的淵源

山形與熊本在日本地理上一北一南，但對榮光富士來說卻有特別的淵源。富士酒造歷代藏元都姓加藤，據說是日本戰國時代名將加藤清正的後人。加藤清正是豐臣秀吉麾下「賤岳七本槍」其中一員，戰功彪炳，後來分封到九州，而日本三大名城之一的熊本城，便是由他建造的。不過，他身故後，兒子忠廣被德川幕府貶到山形，後人流落民間，以釀酒為業。

這段故事是否真實難以證實，但榮光富士一些作品的確與加藤清正有關，例如SNAKE EYE酒標上有很多英文，當中那個紅色圓圈，其實就是加藤清正的家紋「蛇の目」。這款作品以葡萄酒酵母釀製，因此散發出如白酒的果香，值得一試。

華麗「有加藤」含感謝之意

榮光富士還有一個重視家族傳承的「有加藤」系列，加藤是姓，「有」則是族譜裏的「有」字輩，例如當代社長的「有慶」、「有友」、「有倫」等，而「有加藤」的日文諧音arigatou（ありがとう），意思就是多謝，所以這作品如果用作送禮，便隱含感謝之意。「有加藤」系列有華麗的香氣，會聞到蘋果的芬芳，入口甘味宜人。

老實說，我雖然喝過很多款榮光富士的作品，但還沒喝齊全部系列，今年他們還將推出精米步合僅1%的「神酒」，到底這款清酒有多神，實在令人期待。

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕熊本縣 酒米 壽限無 出羽燦燦 清酒 榮光富士 日本 山形縣 無濾過生原酒

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