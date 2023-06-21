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植入跑車基因 滲透意式美學 超爽SUV提升駕乘趣味

【明報專訊】來自意大利的汽車，往往予人滿載動感、線條優雅的討好感覺，由瑪莎拉蒂（Maserati）炮製的新款中型SUV Grecale亦秉承這意式傳統。由外形到車廂，再數到傳至駕駛人身體的觀感和觸感，Grecale都令人產生躍躍欲試的衝動，是一部容易令車內人感覺熱血、興奮的好車。

瑪莎拉蒂旗下的SUV車系，除了今次測試的Grecale，還有車身較大的Levante，不過若數到新鮮感，則肯定是Grecale佔優，除了因為面世日子較後，還因為品牌於2021年經過重組後被納入了Stellantis集團，這或多或少令新車上不少細節及設備，與過往的同廠出品有明顯不同。

性能、車價分3級

目前在港發售的Grecale根據性能及設備裝潢分為3級：基本型號Grecale GT，最大馬力300hp，車價約90萬元；暫時最高級版本是Grecale Trofeo，配置3000c.c. V6引擎，最大馬力530hp，車價飈升至約150萬元；至於今次實地測試的Grecale Modena，與GT版一樣配置直列4汽缸渦輪增壓引擎及輕混能系統，但最大馬力調升至330hp，車廂設備較齊全及豪華，車價設定於約110萬元，在同級車中也有不俗競爭力，因此被視為Grecale車系在本地市場中的主打版本。

車廂全面數碼化

不少車評人都認為Grecale的出現，最大原因是保時捷Macan在全球主要汽車市場錄得非常理想的銷量，成功開啟了「跑車化高級SUV」的新市場板塊，與保時捷一樣懷着「跑車基因」的瑪莎拉蒂當然也想分一杯羹。事實上，Grecale無論在車身尺碼、性能、設備以至駕乘感，都與Macan非常相近，但Grecale畢竟面世較遲，因此散發的新鮮感始終佔優，尤其是採用了全面數碼化的車廂佈局，更予人「近未來」的討好觀感。

坐入Grecale的車廂，首先會被中控台上的兩組大型屏幕吸引，上半的主屏幕主力操作駕駛模式、數碼娛樂、導航系統等；下半的屏幕較細，用來操作車廂空調、座位、燈飾等細節設備。不過最特別的，就是兩組屏幕之間的波段按鈕，它全面取代傳統的地台式波棍，駕駛人想要開車（D波）、倒車（R波）或停泊（P波）就要操作這組賣相低調的按鈕，這創新設計令Grecale與其他車款有很不一樣的操作感覺，之不過，同時也會令車主花較長時間才可以完全適應。

跑車化玩味駕乘

雖然車廂細節設備有濃厚新鮮感，但Grecale的駕乘感與以往的瑪莎拉蒂車款一樣，有明顯的跑車基因：起步非常爽快，加速感有明顯爆炸力，而且從排氣喉傳入雙耳的聲線雄渾帶勁，真的會令人錯覺自己正在操控一部跑車。試駕完Grecale Modena，不難發現車身較高的SUV經過多年發展及改良，已經接近完全克服車體動態不夠穩定的老問題：提升了整體剛性的車架，智能化四驅系統，再配合設計細膩的可調式高級懸掛系統，以及貼路感強的闊身輪胎，這些重要的元素加起來就足以令SUV「聽話」地以較高車速前行，行車感甚至媲美傳統房跑車，再加上車廂寬敞、駕駛視野較遠這些先天優勢，無疑進一步肯定了SUV在新車市場的存在價值及銷售潛力。

■Maserati Grecale Modena規格

車型：5門5座位SUV

引擎：1995c.c.，直4，渦輪增壓+輕混能系統

馬力：330hp/5750rpm

扭力：450Nm/2250-4500rpm

傳動：8前速自動（雙離合器）

驅動：四輪驅動

加速：5.3秒（0-100km/h）

極速：240km/h

耗油：8.8-9.3L/100km（平均）

長闊高：4847×1979×1667mm

軸距：2901mm

售價：$1,068,000起*

查詢：3504 3550

*另設高級版本Grecale Trofeo，配置3000c.c. V6引擎，馬力提升至530hp/6500rpm，售價$1,498,000起。

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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