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Happy PaMa 教得樂 第454期

Happy Pa Ma

論盡教育：跨境生減少是好事

【明報專訊】5月5日，立法會教育事務委員會討論跨境學生支援等，教育局長蔡若蓮形容跨境學生在部分地區已見「水尾」：黃大仙及葵青區分別只有10多名跨境中學生，北區約有4300名。蔡局長一句「水尾」，王師奶認為道盡了粵語的精髓，有哪一句普通話的形容詞能如此簡潔及入心入肺？言歸正傳，局長說小一派位跨境學生由2017年逾4000人跌至去年的300人，跌幅甚大。教育局透露，今年2月22日統計，跨境學生有15,760人，分別是364名幼稚園生，6001名小學生和9395名中學生。對比2018/19學年的27,055名跨境生，減少了約1.1萬人。

上水站亂象 歷歷在目

以上嚕嚕囌囌說了一大堆數目字，目的是說明跨境學生減少的真實數據。北區校長會擔心「派0班」殺到埋身，縮班危機逐漸逼近。也許針唔拮到肉唔知痛，王師奶唔係教育界中人，唔知縮班殺校之苦，但小婦人也是家長，曾見過清晨6時，不計近萬名中學生，近千名4至6歲幼稚園小童，幾千名小一學生，從深圳背着重重書包，過海關、搭鐵路到上水。上水港鐵站是另一番風景，站前全是校巴龍，一部接一部。列車到站，蜂擁而出的全是學童，校巴的工作人員，甚至有些學校教師，好似麻鷹捉雞仔咁帶領捕獲的獵物上校巴，其喧鬧、其混亂，非親歷全部過程都無法想像。雖然喧鬧和混亂聲中還帶有關懷與愛心，但這現象正常嗎？能將這不正常現象減少豈非更好？這是王師奶惻隱之心延伸到夢寐以求的事。

深圳的港人要將子女送來香港讀書，有他們的考慮，出發點都是為兒女的前途着想。送兒女跨境讀書在他們而言也是為勢所逼：時間安排、安全考慮、學位難求都是。所以聽到有人在深圳及大灣區設立港式學校，由香港教師依香港課程授課，小婦人鼓掌支持，因為可減少跨境學生來港之苦。有議員問局方有無政策鼓勵和支持這些學生回港讀書，王師奶不禁要問：「為什麼要鼓勵？嫌跨境受苦太少？只要依法來港讀書，我們都會如局長所言歡迎。」也許內地的港人子弟學校學費不菲，各家有各家的問題，由他們自行解決，毋須鼓勵，毋須支持。

香港教育品牌瓦解？

曾有議員說要引入東南亞及內地學生填補不足學額，擔憂學校數量減少，會令香港教育品牌瓦解。王師奶唔明何以學校數量和品牌有關？好想問該位議員香港應該有幾多間幼稚園、小學、中學和大學，才可保住品牌？小婦人亦好想問：乜嘢係香港學校品牌？St. Paul's Co-Ed.抑或是La Salle College？王師奶想話畀那位和教育界有關的議員聽，學校的數量和質素完全無關，毋須攤大手板求人來港讀書。有麝自然香，咁多香港人，包括議員和高官的仔女去英國、美國求學，好少見有乜洋人子女來香港搵品牌。辦好自己的學校，豐富學校的內涵，定好學校的方向，不空談，不好高騖遠，才是正道。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第454期]

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