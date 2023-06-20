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副刊
Happy PaMa 教得樂 第454期

Happy Pa Ma

辣媽CEO：幾歲人仔讀升學學習班

【明報專訊】要不是最近獲邀請擔任子女出海外讀書準備的分享嘉賓，我不會知道我有幾離地，有幾out！讀IB課程要補習我知，但原來出海外讀書一樣要補習，返到香港還要繼續補習！還有籌備子女出海外讀書，原來最少要3年時間為搵學校砌好portfolio做準備，還要畀錢搵專人寫mission statement。

3年砌好portfolio 畀錢寫mission statement

按照這套準則，我是一個非常不負責任的媽媽。莫講大T自己從來未曾想過有機會去韓國讀書，我之前更加講到明不會送她出國留學；小T去英國讀書，選哪一間大學讀什麼科目，我從來未曾參與，亦沒有用3年準備portfolio。論到interview技巧和寫mission statement，我這個職場女王本應最有資格，亦更加應該教他們兩個，這些事情我偏偏沒有做，只叫他們自己做功課準備，清心直說，我手寫我心，我認為interview只要真誠有禮貌就好。結果他們不論選科還是揀大學，一發即中！我忽發奇想，打麻將係咁就好喇！

家長錢原來好容易賺，升學顧問公司不單提供顧問服務，還提供不同學科行業的學習班，例如對法證科有興趣的，暑假都有相關學習班可以上。這些學習班學費不菲，well，我見慣世面，令我驚奇的當然不是學費，而是學生的歲數！我以為入讀的即使不是即將入讀大學的年輕人，最低限度都應該是小學生吧，沒想到是幾歲人仔小朋友！我問自己，是不是貧窮限制了我的想像？

身教最重要 勿抹殺創造力

讀書和教育究竟是不是同一件事？優質讀書和優質教育是不是用錢買得到？父母仆心仆命，用盡一切方法不惜工本，是為了子女好，這毋庸置疑；但對子女來說，真的就是正確，就是好嗎？父母希望子女的人生路暢順容易行，給他們最好的條件，助他們起步，我明；甚至有一部分父母想法極端，總是希望子女贏在起跑線，我即使不同意但都明白。但單方面「為你好」的父母，對子女造成多大的困擾和壓力，我不知道父母明不明白？

小朋友的興趣志向，3分鐘熱度算長了，五時花六時變一時一樣，揠苗助長只會局限他們的多元智能，多方向發展的潛能，還有與生俱來天馬行空的豐富想像力。破壞力說穿了其實是創造力，父母眼中不聽話，頑皮調皮的孩子，其實是聰明的孩子，所以因材施教才是最重要。

對我來說，最優質的教育是免費的，不過亦是最昂貴的，就是父母的身教，還有陪伴的時間質素。無論父母的工作有多忙，都一定要抽時間放低工作，擺低電話電腦，和孩子們好好相處談天說地。努力工作，希望給孩子最好，但孩子最需要的，是用錢買不到的。

花錢買教育，不如用心來教育。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第454期]

相關字詞﹕留學 Son姐 張慧敏 名人KOL 親子筆陣 辣媽CEO

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