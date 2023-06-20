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副刊
Happy PaMa 教得樂 第454期

Happy Pa Ma

升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】私立國際幼稚園 着重探索問題

問◢ 我們有幾家心儀的幼稚園，分別是：英基國際幼稚園（青衣） 、京斯敦國際幼稚園、耀中國際幼稚園、蒙特梭利國際學校、金巴倫英文幼稚園和啟思幼稚園（九龍塘正校），想請趙sir給一些專業的意見，謝謝。

答◢ 家長選校前，宜先想清楚培育小朋友的目標及小朋友的能力，如果問題中沒有說清楚，我只能重點說明各幼稚園特色。幼稚園分兩種，「計劃」幼稚園即「免費」幼稚園；以及「私立獨立」幼稚園，後者又再分國際幼稚園和普通非國際幼稚園。你提到的學校中，除了金巴倫英文幼稚園和啟思幼稚園（九龍塘正校）是學費較便宜的私立獨立幼稚園之外，其他都是國際幼稚園。兩種學校不同之處在於，國際幼稚園探討問題的時間比較深入，也要求學生主動探索問題。其中蒙特梭利教學法比較注重教具、教師、環境3要素，從感知的發展入手進而發展抽像思維。兩所私立獨立幼稚園值得考慮。

元朗73網 世襲超收比例較高

問◢ 我們一家計劃搬入元朗區，但對當區小學並不熟悉，而且元朗很大，有不同校網，見72校網有較多學校，想知道這網競爭大嗎？有哪些學校可以選擇？還是73或74校網競爭較小呢？

答◢ 如果用世襲超收額來排位，72、73校網比較好。72校網在24所小學中有13所世襲超收，成績是0.54（編按：趙sir的計法是13間超收小學除以總數24間小學）；73校網在9所小學中有7所世襲超收，成績是0.77；74校網在12所小學中只有4所超收，成績是0.33。如果用世襲超收來計算，73校網比較好，而該校網三甲為博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校、光明學校、聖公會靈愛小學。

土瓜灣深水埗 20分值博小學

問◢ 女兒自行階段有20分，現考慮在土瓜灣區34校網還是深水埗區40校網選校。40校網有多間心儀的中學（女校），升中前景好像較34網好。請問這兩個校網的一線小學有哪幾間可以用20分博入？

答◢ 34校網可以博馬頭涌官立小學、聖羅撒學校、協恩中學附屬小學、農圃道官立小學；40校網可以考慮聖公會聖紀文小學、中華基督教會協和小學（長沙灣）及聖公會聖安德烈小學。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第454期]

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