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Happy PaMa 教得樂 第454期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：呈分試主題﹕水墨

【明報專訊】踏入6月份，小學五年班的視藝科呈分試相信已暫告一段落，而小六的學生更早在3至4月期間已相繼完成整個視藝科呈分試……

掌握水墨微妙變化

其實由「面譜」為主題的那期開始，所談到的呈分試考題方向和表現模式都偏向以中式為主，根據過往經驗，大部分學校都採用中西混合作為考試繪畫條件，意指採用廣告彩在書法國畫用的宣紙上表現，又或用廣告彩在畫紙上模擬中式作畫效果……真正用「墨汁」和「宣紙」配對表現的考題相對較少，所以同學若遇上這些「真正」具備國畫元素的考試條件，務必勤加練習以適應素材的特性，掌握水墨當中的微妙變化。

呈分試Q&A

Q：有什麼方法較能準確地在「面譜」畫上區分色彩位置的線條？令到在填上顏色時更為方便和準確？

用木顏色畫線條分區域

A : 由於面譜表面是以立體呈現，加上考試條件大都以左右對稱為色彩結構基本要求，建議先設定「中位」，即由「額頭」的頂部垂直至「下巴」部分，用點對點輔助線的方法已經足夠，接着便以兩個真空眼睛左右的位置設定一條平行線（不要用穿孔結紮橡筋之處作起始點，因為很多時都出現高低不一的情况）。這時面譜便已分成4個區域，然後在這些輔助線上畫上區分色彩的線條，注意面譜上起伏的高低位置，找出自己認為合適的定位，相信會較容易掌握。

如果校方沒有指定用什麼素材來畫線條，可以採用同預算填上色彩顏色相同的木顏色，這樣完成後的色彩區域看起來便較為乾淨利落；同時也需要注意填色時要靈活掌握面譜的「立體」特性，在填到邊緣時，可用手指輕輕將面譜托起。此外還要將色彩以先後次序來填上，用手指透過眼睛的真空部分來緊扣面譜填色，也是一個不錯的方法。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第454期]

相關字詞﹕視藝科 呈分試 親子筆陣 水墨 童繪遊樂場

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