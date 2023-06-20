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Happy PaMa 教得樂 第454期

Happy Pa Ma

感創航道：常識科學跳街舞

【明報專訊】只要課堂是屬於學生的，學生便有權選擇學習什麼，他們通常都會學得好、學得起勁。「感•創•做」伙伴學校之一 ——東華三院鄧肇堅小學，其中一個小一常識科課節，就把主場交給孩子，結果，他們一起開心跳街舞、做紙偶、打乒乓球……

這是LBD（learning by doing）小一常識科「愛玩學校園」單元下的「學習有得SAY」課節，透過討論與活動，引導學生思考為什麼要上學，學習是為了什麼。課堂中，教師引導學生討論 ，大家希望一起學習一樣什麼的新事物，有了共識之後，就正式「上課」。

有學生選擇學打乒乓球，一起想辦法把課室化身成乒乓球賽場，有人做球員，有人做球證，連比賽規則也要學習訂立。有學生想學跳街舞，於是教師與學生一起打開YouTube搜尋，全班跟着一齊跳。學生跳得頭頭是道，教師也暫時放下長輩身分與學生一起手舞足蹈。教師在課堂後跟筆者分享，很滿意這一課的成果，學生的表現在自己意料之外，校長看過學生跳舞的短片也很驚喜。

鄧肇堅小學以及不少「感•創•做」伙伴學校的教師們都認為，「學習有得SAY」這課節是很特別的經驗，他們發現原來學生對自己的學習很有想法，當遇到想學習的事物，便會發揮意想不到的想像與創意去解決難題，更會主動協助同儕一起學習。這份對學習的渴求來自學生的自我激發，而非教師的硬性要求。

培養主動態度 自我發掘學習趣味

學生對課堂的投入正好體現了美國心理學家Abraham Maslow在20世紀提出的自我實踐（self-actualization）理論，相信每個人都以滿足自己需求、發揮自己潛能為目標，由此而發展出的人本教育理論 （humanistic theory of learning）就是以學生的選擇權作為教育的中心思想；教育應該以學生為中心，教師應該鼓勵學生主導自己的學習歷程，這樣學生才有動力參與課堂。

LBD教學其中一項重要元素就是「想法和選擇」（voice and choice），我們致力推動學生自主學習，因為我們深信，要學生有效地學習，必須給予學生適切的空間，減少外在的干預，提升學生的學習興趣和動機，達到教師教得少、學生學得多的效果。因此LBD常識科的課堂設計，着重培育學生主動態度，透過多樣的課堂任務，鼓勵學生自我發掘學習的趣味與方法。

說起「放手」，教師有時也會迷惘，不知道如何平衡師生之間的主導權。一般會以為，高年級的學生能力較高，才可以放手讓他們自主多一點；年紀太小的低年級學生，自主可能變成失控，因而放棄給他們選擇。LBD教學理念則相信成功在於不斷嘗試，只要教師在課堂中不斷觀察和調適，就可以逐步建立孩子為學習自我負責的能力，最終成為學習的主人。

曾經有教師跟我們分享，任教LBD常識科以來，最難忘的就是學生十分主動提問、積極投入課堂學習的片段。因為他知道，教師不可能向學生提供所有知識，更重要的是能夠開啟學生主動發問和尋找答案的動力，讓他感受到自己是教人而不是教書，這是他身為教師珍而重之的滿足感。

文：教育大同「感．創．做」團隊

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第454期]

相關字詞﹕親子筆陣 感創航道

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