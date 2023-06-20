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Happy PaMa 教得樂 第454期

Happy Pa Ma

潮媽寶典：那些和媽媽如影隨形的人和事

【明報專訊】謝茵在12歲開啟她的舞蹈生涯，曾任香港舞蹈團的首席舞蹈員和助理藝術總監，現在是一名自由編舞家和兩孩之母。從幕前到幕後，舞蹈是謝茵認識世界的一扇窗，舞蹈教會了她腳下的每一步都要好好體會、細心踏出，跳舞如是，人生如是……

「生孩要趁早，不會吃虧的」

與許多舞者不一樣，謝茵在她舞蹈生涯的巔峰狀態時選擇結婚生子，這和她的童年經歷有關。「我4歲就決定要生小孩了！有一次大人讓我抱着剛出生的小表妹，她突然大哭，我很自然地把手指放進她嘴裏讓她吮吸，她就漸漸停止了哭鬧。」這份全然的信任讓小小的謝茵覺得妙不可言。

成為母親後的謝茵感慨：「經歷過懷孕、生產、哺乳及養育，在一次次的磨練間，看到身體不一樣的變化。而小生命在你手中長大，用自己的生命滋養孩子，他們的身體也慢慢長大，就像重看一次自己是怎樣長大的，是多麼的自然！」為人母後的她亦有更豐富的情感，讓她更懂表達自己，啟發更多靈感去編舞。作為過來人，她常常打趣地勸年輕的女舞者：「生孩要趁早，不會吃虧的。或許身體質素會下降，但思想會昇華。」

「做自己」和「做媽媽」的拉扯

3年前，謝茵是《如花。如水。如母》的藝行研究員，聆聽了20多名媽媽的故事。在她們娓娓道來自己故事的3個多小時裏，謝茵感受到了她們的軟弱和堅持，所有媽媽都是從小女孩蛻變成為媽媽的。從日常瑣碎事的細節中，總能見到她們在「做自己」和「做媽媽」之間拉扯着。這亦讓謝茵回望自己的過去，並創作出舞劇《如影》，從最平凡的日常中取題，呈現女性的身體印記、人生歷程和冷暖悲喜。

在劇場裏，一卷紅繩貫穿全場。它像臍帶，代表孩子與媽媽之間的血緣，是生命最初的聯繫；它像橋樑，引領舞者找回故鄉的路，喚起童年回憶；它像血，代表媽媽身體曾經承載的傷痛與苦難。它既是奮力掙扎但無法掙脫的束縛，亦是母親對孩子一輩子的愛、承諾與責任……以上種種都是和媽媽如影隨形的東西，謝茵的初心就是講述4名分別20、30、40歲的女人，如何一步步走來，觀眾從她們的故事中，或多或少能找到自己的影子。

多年前，張艾嘉、劉若英和李心潔曾唱過一首歌《20 30 40》，當中有一句歌詞讓筆者印象深刻──「女人若是想要活得精彩，自己要明白，這是一個需要主動，幸福自己找的時代。」過往回憶的如影，此刻的身體隨形，那麼媽媽的未來便在自己手中。

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/ FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第454期]

相關字詞﹕親子筆陣 黄梓瑜 潮媽寶典

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