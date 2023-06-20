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Happy PaMa 教得樂 第454期

Happy Pa Ma

親子筆陣．特教樂與路：最基本的態度 最必須的心態

【明報專訊】早前學校收到香港教育大學的邀請信，希望學校能參與一個體驗計劃，目的是為就讀的4名大學生提供一個實習機會，讓她們能親身體驗特殊教育的工作，實習期是3星期；我毫不猶豫，決定參加。

大學生實習 不計回報

過往在曾工作的學校，接待大學或大專院校的探訪，完全是舉手之勞，因為學校的運作很成熟，無論在課程教學、學生發展、復康照顧等範疇，都會有很多經驗分享；而在這間創校接近兩年的新學校，到底我能夠為這幾名大學生帶來什麼啟發？對教育工作有何反思？

於是，我邀請了兩名有經驗的教師幫忙設計這3星期的安排，並提出最基本的方向：期望能讓這幾名大學生除了體驗特殊學校的運作外，還要讓她們了解有特殊學習需要的學生雖有障礙，但絕無局限；而且在任何一個教學空間都有機會遇上。

我們把內容修訂了好幾遍，大家都代入了這班實習學生的角度來設想——假設是我，我最期待看到什麼？3星期的光景最想經歷什麼事情？

3星期的實習過程，除了跟有經驗的教師一起學習，還會學習準備教學活動，也會參與學校的流程工作、外出活動等，我特意安排下午的時段，讓有經驗的教師跟她們舉辦講座或分享，內容涵蓋學校介紹、運作需要、學生學習、特殊教育需要學生的學習難點等。

最後的一次講座讓我有機會跟她們做分享，我才發現原來這班大學生參加的實習計劃，純是她們自願參與，不會計算成績或出席。我有點驚訝，在這講求功利的社會下，大多數人傾向計算回報，談利害，但竟然有這群為「好奇」、為將來當教師工作做準備的大學生來參加，我當下大大讚賞她們，也同時感恩業界能有這群有心的準生力軍，教育工作路上豈會孤單？

3個星期轉眼結束了，實習學生跟我的分享：

「來這裏短短3星期，讓我們打破了對特教學生的固有想法，希望有更多機會回去學校再學習。」

「我其中一個目標是反思自己在特殊教育的角色，這3星期讓我重新反思特殊教育的意義。」

「很難得參與學校每一個培訓及活動，希望有機會再來學校協助學生參與活動。」

「我們感受到學校對教育的熱誠及對學生的關愛，讓我有更多的反思。」

虛心發問 主動協助

這4名實習生的回饋讓我更肯定，教育不應只單靠一小眾人，而是如何讓更多人有機會了解特教學生，才能改變社會人士的看法，更加明白到給予機會的重要。

我校教師跟我分享，這幾名實習生很好學，不明白就會問；她們樂意協助學生參與活動，主動提出協助，毫不計較；而且她們很接納學生不同的個性。

還記得我跟這班實習學生分享的一段說話：我校沒有什麼嶄新計劃或項目給妳們作介紹或展示，也沒有什麼高端科技給妳們觀看，但我希望給妳們看到最真實的教學氛圍，每個教職員用心對待學生學習及照顧學生的工作，一點一滴的注入孩子的生命裏，期望讓妳們明白，這是當教育工作最基本的態度，最必須的心態。

薪火得以相傳，全賴點燃火柴的人所守持着的態度。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第454期]

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