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Happy PaMa 教得樂 第454期

Happy Pa Ma

好去處：飛天黃鴨現身昂坪360 坐纜車浸浴好「duck」戚

【明報專訊】引起全城打卡熱潮的黃色巨型橡皮鴨只逗留香港短短的日子，大家又怎捨得輕易放它走？為感謝大小朋友愛護，鴨鴨一飛冲天來到昂坪巿集，繼續陪大家影靚相！

文︰顏燕雯

模特兒：粒粒 & mom

由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型橡皮鴨，於維港海濱與大家打招呼後，很快便告別了。大家可轉場到昂坪360，跟飛天黃鴨見面！

在「橡皮鴨二重暢」遊昂坪360活動中，兩隻橡皮鴨會變成纜車，並以「飛天橡皮鴨」形式出現。原來這是一輛不載客纜車，專供大家遠距離觀賞和拍照。如果想坐橡皮鴨主題纜車，一樣「duck」（得）！兩架「泡泡浴主題纜車」已準備就緒，車身玻璃窗除貼有鴨仔圖案，裏面更以磁磚浴室為設計主題，非常可愛！主題纜車是讓排隊候車的遊客隨機上車，每個人都有機會成為座上客，若幸運坐上一定要瘋狂影靚相呢！

至於來到昂坪市集圓形廣場，驚喜更加接踵而至，大家老遠便會看到繪本風格的大型浴室，包括載滿小鴨的「巨型透明浴缸」、巨型牙刷和沐浴露等，感覺猶如打開了一本巨型童書，歡迎大家隨便打卡！此外巿集商店逢周六日更有室內夢幻浴室場景，大家可以歎住冷氣舒舒服服與鴨仔「交流」，過一個愉快周末。

■INFO

「橡皮鴨二重暢」遊昂坪360

日期：即日至9月3日

時間：上午10:00至晚上6:00

地點：昂坪市集

網址：bit.ly/43KKTyO

[Happy PaMa 教得樂 第454期]

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