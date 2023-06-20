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副刊
Happy PaMa 教得樂 第454期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：帶小朋友外遊「其實好簡單」

【明報專訊】我與丈夫都是「旅行精」，自2019年暑假一家三口完成東京之旅後便未曾出埠，3年多來一直心癢癢，慶幸如今終於捱過了疫情，未到暑假已忍不住飛了3次。相信很多家長也和我一樣，急不及待籌劃一次親子旅行，奈何帶住豆丁，旅行目的地、日子、行程等都有限制，甚至常聽到有人勸說：「佢咁細個，做乜要帶埋佢飛？」

儲回憶 辛苦也值得

帶小朋友外遊，說實話是比上班更辛苦，猶記得尿片、奶粉和嬰兒衣物都充撑整個行李箱的畫面，也記得在外地臨時決定帶孩子看醫生的往事。但之所以要同行，除了因為捨不得留低小朋友在香港，其實亦想跟孩子儲些回憶，再辛苦也值得。

很多朋友今年將首次帶仔女出門，常常問我：「有什麼必帶物品？坐飛機如何為他解悶？」大家或會記得之前藝人鍾嘉欣帶3個子女從加拿大來港度假，很多網友曾留言指一拖三「睇見都辛苦」。很多父母都會擔心帶BB上機會為自己或同機乘客造成困擾，記者也好奇嘉欣帶小朋友上機時是否要很大陣仗，特別是幼子還未戒奶又不懂說話，所以八卦問問她有什麼秘訣，豈料她說：「我幾乎什麼都沒準備，即使長途或短途機，玩具也不用帶，只要隨便找到些什麼，例如一個水樽、紙張，或香蕉等小吃，讓他在手把玩、咬咬、摸摸，都已經很足夠。」她說小朋友要的東西其實很簡單，需要時餵乳、換尿片，時間很快便過。

以往我也是從他人的分享中汲取經驗，所以多問多看，收穫一定不少。今期這個封面故事，大家或許也可從家長和醫生的分享中參考借鏡，讓旅程變得更順利，成為他日美好的回憶。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第454期]

相關字詞﹕外遊 親子 旅行 採訪手記

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