簽證篇：網上預辦手續 過關更輕鬆

去日本攞定QR code

至於港人熱門旅遊勝地日本則新增了「Visit Japan Web」，大家可以自由選擇以紙本形式填寫入境表格及海關申報表，或是出發前登入「Visit Japan Web」網址（www.vjw.digital.go.jp）辦理入境手續。「Visit Japan Web」使用方法簡單，用電郵註冊帳號後，便可上載護照、填寫日本逗留期間的地址與電話等資料，家長更可用同一帳號填寫小朋友（同行家人）資料。填妥後會收到入境及海關申報的QR code各一個，建議先截圖，於日本入境時顯示給相關工作人員查閱。

記者曾於上月入境東京，亦預先填寫「Visit Japan Web」。入境時，記者與未成年子女一同排隊，只要向工作人員分別顯示自己及小朋友已截圖的QR code，不用2分鐘便完成入境手續。

想知不同國家的簽證要求，可經香港入境事務處或各國的旅遊局網頁查詢。

香港特別行政區護照免簽證或落地簽證查詢網址：bit.ly/3quS9QO

[Happy PaMa 教得樂 第454期]