明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第454期

Happy Pa Ma

簽證篇：網上預辦手續 過關更輕鬆

【明報專訊】經過3年疫情，大部分國家已回復疫情前的入境措施，例如到台灣旅遊，香港出生、持特區護照人士與以往一樣可以辦理落地簽證，不過為節省入境時間，建議大家可以先在網上預辦港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽）（bit.ly/3WRYems），費用全免。

去日本攞定QR code

至於港人熱門旅遊勝地日本則新增了「Visit Japan Web」，大家可以自由選擇以紙本形式填寫入境表格及海關申報表，或是出發前登入「Visit Japan Web」網址（www.vjw.digital.go.jp）辦理入境手續。「Visit Japan Web」使用方法簡單，用電郵註冊帳號後，便可上載護照、填寫日本逗留期間的地址與電話等資料，家長更可用同一帳號填寫小朋友（同行家人）資料。填妥後會收到入境及海關申報的QR code各一個，建議先截圖，於日本入境時顯示給相關工作人員查閱。

記者曾於上月入境東京，亦預先填寫「Visit Japan Web」。入境時，記者與未成年子女一同排隊，只要向工作人員分別顯示自己及小朋友已截圖的QR code，不用2分鐘便完成入境手續。

想知不同國家的簽證要求，可經香港入境事務處或各國的旅遊局網頁查詢。

香港特別行政區護照免簽證或落地簽證查詢網址：bit.ly/3quS9QO

[Happy PaMa 教得樂 第454期]

上 / 下一篇新聞