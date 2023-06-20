健康篇：兒科醫生：預2至3日「平安藥」足夠

少吃生冷食物 避免腸胃炎

香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫指，除了政府建議接種、針對COVID-19（2019冠狀病毒）的疫苗及季節性流感疫苗，其他如輪狀病毒疫苗、乙型肝炎疫苗等，本地兒童大都已完成接種，只是一般感冒並無正式「預防藥」或「預防針」，「即使吃10種維他命，也不能防止感冒發生，反而注意旅行期間避免進食生冷食物，有助減少患上腸胃炎的風險」。

很多家長希望帶同一些「平安藥」出門，韓錦倫指家長切勿自行購買成藥，一定要按醫生指示服用，「有些家長會想請醫生多開幾天藥『看門口』，但其實一般2至3日分量已經足夠，因過量誤服會有危險」。

1.退燒藥 目的減身體不適

「小朋友發燒時家長一定很徬徨，多會給子女吃退燒藥，但（家長）要明白發燒是身體的自我保護機制，有時候可能會持續數天，用藥的目的是希望令小朋友身體感到舒服一些，消炎退燒藥、止痛藥亦有助減輕發炎導致的不適或高燒。而一般退燒藥要吸收半小時後才會發揮藥力，亦不會長時間殘留在身體裏，所以有需要時可按指示持續服用，盲目過量使用可引致肝臟受損。」韓錦倫認為當小朋友發高燒時，可每數分鐘用溫水替他們抹身一次，目的是擴張皮膚毛孔，隨着溫水的蒸發帶走身體的熱氣；同時不要給孩子穿太多衣服，並保持空氣流通。「若有持續高燒（40℃以上）便不要等，一定要在當地求醫。」

2.傷風感冒藥 配合休息多喝水

由感冒病毒引起的流鼻水、咳嗽，可以服用傷風感冒藥減輕症狀，家長也不要怕小朋友吃了藥昏昏欲腄，「其實染了感冒，身體必會感到疲累，與是否吃了藥沒有太大關係，只是要提醒大家不要繼續玩，要多休息、多喝水」。

3.止屙止嘔藥 必要時才服用

「屙嘔原因多為病毒感染，屙嘔亦是把污物排出體外的最快方法，較輕微的屙嘔對病人身體其實沒有大害，若真的趕着上飛機，使用小量止屙、止嘔藥也無不可。」

[Happy PaMa 教得樂 第454期]