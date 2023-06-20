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Happy PaMa 教得樂 第454期

Happy Pa Ma

親子「樂遊遊」：做足功課 暑假玩餐飽 帶豆丁去旅行 出發前必讀！

【明報專訊】經歷3年疫情，世界各地出入境限制漸漸回復正常，很多父母正期待着復常後的第一個暑假帶小朋友去旅行。這個夏天或許正是新手父母與豆丁的第一次家庭旅行，想玩得開心又放心，最佳準備方法當然要事前做足功課，從前人經驗或專家意見中偷師，好好為孩子策劃一個難忘之旅。

文︰顏燕雯

經驗分享篇：

（一）升學專家：帶備應急物品 小心酒店危機處處

升學專家蘇廸希（蘇sir）育有3歲半女兒Bella，他們在今個農曆年假期已展開了第一次家庭旅行，一家三口與外傭一同飛到泰國曼谷度假。蘇sir指由於女兒年紀小，兼第一次坐飛機，怕她不適應，所以事前做了很多準備，「對幼兒來說，飛機起飛那一刻的速度和離心力，都幾嚇人！所以在出發前，我已跟她講解了乘搭飛機的程序，又給她看一些飛機飛行的影片，甚至跟她解釋何謂旅行，所以到機場時，她一直都很興奮，並沒有緊張和焦慮」。

慎防絆倒熱水壺 碰撞枱角

為了讓旅程更舒服，蘇sir除了選擇帶同外傭一同前往，更為一行4人預訂好商務客位，不過旅程完結後，他發現其實沒此需要。「因為女兒真的太小了，她不願意自己坐，她就是要黏着我，無論起飛降落，我就是用幼兒安全帶與她坐在一起，她自己的座位便空出來了。」他又指在旅行時，不要一切都「想當然」，「小朋友必需品固然要齊備，別想着有什麼不用帶，因為有總好過無，例如應急物品，你以為在外地買一塊膠布很容易嗎？你有可能找不到藥房，帶着小朋友四出找應急物也就難上加難。此外，很多人去旅行都會放低戒備，但酒店露台、泳池、裝滿水的浴缸，對小朋友來說都可能是危機；如房間內熱水壺的電線一般很短，小朋友在房內走來走去，不小心碰到電線便會被熱水燙到，所以家長時刻都要留神；櫃角、玻璃枱角也可能很尖銳，帶備一些防撞膠也可暫時保護」。

帶子女出門 預了無me time

至於帶外傭同行，是因為他想跟太太來點me time，「例如在曼谷，兩公婆當然想去按摩，不要以為可以帶小朋友一起去，由得他/她坐在一旁等你，實際上那是不可能的事，因為她（女兒）太小了，一定會在旁騷擾你。如果沒有安排好人手照顧孩子，整趟旅程就只會更辛苦」。當然並非人人都有外傭在旅途中幫忙，蘇sir提醒家長，旅行前必須給自己心理準備，要考慮清楚夫婦想享受二人世界，抑或是想帶小朋友去見識、訓練其獨立能力？「兩個人去旅行和一家人去旅行是兩回事，加上小朋友是初次出門的話，做爸媽的要預計這一定會是一趟很疲累的旅程，身心都要有準備。」有了第一次經驗，復活節時他們選擇一家三口到日本旅遊，那次已毋須外傭陪伴，感覺也比第一次輕鬆得多。他亦建議家長外遊前必定要做足功課，如計劃好想去的餐廳、景點，因為有些地方必須預約才能進入，及早準備好 ，一切便會更順利。

（二）旅遊達人：買定旅保玩得安心

旅遊達人梁芷珮（Christy，圖d左二）經常帶子女一同外遊拍攝旅遊節目，因為在外地的日子較長，所以她選擇購買以年度計算的家庭旅遊保險，亦建議大家即使去短程旅行也一定要購買保險，「最基本的計劃都應該包括在外地求醫、遺失財物等保障，買個保障也令旅程較為安心」。Christy慶幸子女在外地並沒試過大病，最嚴重一次是享受郵輪假期時，大兒子玩攀石時拉傷了筋，也幸好郵輪上有駐場醫生和護士，很快便可解決問題，也可憑醫生開的診斷證明回港索償保險金。「二仔Duncan也試過在英國患上輕微感冒，當時我在街上找免預約的診所，因為很多時候外國的醫療服務也須預約，宜找一些walk-in clinic看醫生。」

經常遊歷世界不同地方，也住過很多民宿和酒店，Christy必然了解酒店會為客人提供哪些用品，不知她帶小朋友外遊的行李check list是否也以簡便為主？「其實只要你去的是旅遊熱點，無論是歐洲、意大利、法國、希臘或葡萄牙，在機場、酒店附近必會有超市、商店，日用品基本上也可購買得到，忘記帶些什麼也不用怕；相反，若是去較偏僻的地方、第三世界國家等，就必定帶齊大大小小必需品才最穩陣。

住環保酒店 須自備拖鞋牙刷

此外，現時很多地方也十分注重環保，並非每間酒店或民宿都會提供拖鞋、牙刷、牙膏等，他們會建議客人自備，如真的有需要，也可嘗試到櫃台查詢。」

[Happy PaMa 教得樂 第454期]

相關字詞﹕平安藥 梁芷珮（Christy） 簽證 外遊 旅遊 親子

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