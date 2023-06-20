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虛擬新世界：虛擬偶像和虛擬粉絲

【明報專訊】■鄒：鄒健宏

■蔡：蔡永中

鄒：早前跟小學同學敘舊，當中已移居外地10多年、難得回港的老同窗席間提到，在酒店觀看了某電視台的處境喜劇，笑稱劇集內容令人摸不着頭腦，不明白為何今時今日這種「無厘頭」電視劇仍有捧場客。

蔡：其實我都有同感，電視節目今非昔比，實在是不忍卒睹！

鄒：蔡兄又不用太悲觀，我認為電視製作將會有翻天覆地的改變。

蔡：鄒sir何出此言？

AI做編劇、幕前演出

鄒：信不信由你，近年出盡風頭的AI勢必取代一眾編劇，未來可以分析市場需求，從而創作高質又受歡迎的電視劇本。除了編劇，幕前人員也將會被虛擬人物所取代，據聞將會有本地電視台採用虛擬新聞報道員。

蔡：我也相信編劇的飯碗正受到AI前所未有的威脅，但幕前演出人員，例如新聞主播、演員、歌星等由虛擬人物取代，當中涉及的技術難度應該甚高，似乎不易做到。

鄒：其實要創造一個虛擬人物作為電視上的演出者並不困難，市場上已有不少虛擬角色設計工具，如Maya、Blender等來創建虛擬人物的3D模型。由人物外觀，包括身形、臉部特徵、服裝和配飾等均有很多配搭選擇，當中可選卡通或仿真人造型設計。

蔡：要炮製看起來有血有肉的仿真人造型，肯定比製作卡通難度高得多。

鄒：這個是必然的，當中又以五官最為重要。為求有最逼真的效果，仿真人需要自然不生硬的臉部表情、細膩的嘴形等。通過使用高解像度的攝錄鏡頭，以及特定的傳感器去捕捉人類的面部表情及細節，創建動畫序列，包括設置關節和骨骼等，才能實現相關設計的動作；如再同時使用AI深度學習軟件分析，真人一樣的虛擬演出者便能誕生。另外，虛擬人物也需要配合身體動作，演出才會「栩栩如生」，而通過使用遊戲軟件，如Unity或Unreal等為虛擬人物透過實時呈現舞蹈、主持及表演節目等，就像為虛擬人物賦予生命一樣。

家用版傳感器 為偶像打氣

蔡：外觀之外，聲音又如何，怎樣做到不似機械人或電腦發聲？

鄒：這方面可以通過聘請配音員或使用語音合成技術來為虛擬人物配音。再者，控制虛擬人物在特定場景表演，需要場景設計和編寫控制代碼，以實現一個真實、動態、有生命的虛擬角色。值得一提的是，不論表演者或觀眾粉絲，皆可透過科技現身虛擬場景演出或捧場。例如坊間有附上傳感器的緊身衣及手套，可以捕捉表演者甚至舞蹈員所有肢體動態及手部動作，再以虛擬人物姿態實時呈現於網絡世界或電視畫面，真人已不用現身，便可以虛擬人物作歌唱及舞蹈表演，觀眾可享受虛擬偶像360度無死角的立體現場表演。

蔡：觀眾或粉絲又是如何做到不現身也可以支持偶像？

鄒：未來將有家用版的傳感器及攝錄鏡頭面世，人人都可以化身虛擬觀眾或粉絲。到時，就算安坐家中，也能組成虛擬後援會為偶像打氣，甚至變身成任何性別年齡的啦啦隊，好不熱鬧！

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中

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