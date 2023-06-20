好墊撐腰護脊 擺正工作姿態

維持正中姿勢 脊骨壓力最小

怎樣才是好的座墊和腰墊？

「可以幫我們坐下時毋須費力就能維持正中姿勢（neutral position）就是適合。」何謂正中姿勢？香港理工大學康復治療科學系客席助理教授兼註冊物理治療師胡存孝站起來說明，從側面看，人的生理弧度天生呈S形，「維持這個正中姿勢，脊骨壓力最低，基本上不會有頸痛、腰骨痛」。站立時毋須用力就能保持這個姿勢，但坐下時重心向前，一放鬆就會蜷曲背部，要用力才能保持正中姿勢，所以座位需要好的承托，一個合適的座墊、腰墊，可幫助用家坐下時自然維持正中姿勢。

一體式人體工學腰背墊

分散壓力點 買前試坐測試弧度

市面上幫助矯正坐姿、紓緩腰背壓力的產品，設計上大致可分為3類：一體式人體工學腰背墊、座墊與腰墊。

近年標榜「人體工學」的產品愈來愈多，但其實何謂人體工學？

大眾對人體工學的認知，多是關於生理層面（physical ergonomics），即是產品按人體不同身形、結構等設計，讓用家在使用產品時，減輕不良姿勢為身體帶來的壓力。香港理工大學設計學院公共設計研究室副主任盧智恒指，人體工學除了生理層面，還兼顧心理和組織層面。心理人體工學（cognitive ergonomics）顧名思義，是讓用家在使用產品時心理上感到舒服，比如電競鍵盤的炫目燈光，增加打機時的投入感和刺激感；至於組織人體工學（organizational ergonomics），「關注使用流程的便利度，即使一張椅子讓人坐得舒服，但如果組裝、使用時很麻煩，都不是好的人體工學上的考慮」。

有類一體式的人體工學腰背墊，猶如一張迷你椅子，包覆起臀部和下背，底部呈弧形，胡存孝指與健身球的設計相似，「底部會郁動，（坐的時候）要運用不同肌肉，變換受壓位置，讓壓力不會長時間集中一點，感覺較舒服」。靠背部分模仿人體脊椎弧度，聲稱靠椅背坐直就能維持正確坐姿，「但要看你本身是否配合到這款座墊（靠背）的弧度，每個人高矮不同，腰的凹位都有差異」，單一款式、大小難以適合所有人使用，建議購買前試坐。盧智恒認為，「（這款腰背墊）只有下背得到承托，上背（長時間）都有可能不自覺向內縮，需要花力氣調整坐姿」，長時間使用或覺不舒服。

座墊

前薄後厚較易坐直 臀形設計減壓

座墊設計多樣，從四四方方，到中間通空、角度前傾的，有些更按臀部形狀設計。

「座墊前傾的款式，理念是讓人較容易維持正中姿勢。」胡存孝指，這類座墊靠盆骨調整坐姿，前薄後厚，坐上去後將盆骨輕微抬高，「令你向前傾，較容易坐直，因為盆骨一傾前，相對而言腰就會向後拗，讓你維持正中姿勢」。盧智恒補充，「很多人工作時集中，身體會有微微向前的習慣」，角度前傾的設計符合用家習慣。

至於座墊隨臀部形狀設計，目的是將坐下時的壓力盡量減低，胡存孝解釋，「當接觸點面積愈大，壓力愈小。相反接觸點愈小，這一點所承受的壓力就會愈大」。至於中間通空設計，就是針對痔瘡患者，增加座墊透氣度。

有陣子很流行的韓國蜂巢凝膠座墊，表面滿佈一格格六角形孔，胡存孝指此舉加強座墊透氣度：「記憶棉（與臀部）貼實，較難透氣，但蜂巢設計下每一格都有少少凹，容讓空氣進出，更為透氣。」座墊表面採用柔軟的凝膠材質，可分散壓力。不過蜂巢凝膠座墊的坐姿矯形效果，兩人都認為效果一般，胡存孝指，「除非座墊角度向前傾，否則只是普通的減壓座墊」。

腰墊

「雙翼」包覆腰背更舒服

不少上班族會在椅子上放置腰墊，有些一塊過，有些採雙翼設計，如背部一樣分開左右兩部分，可按背部曲面調節角度和高度。「分開兩塊，旨在更為貼合背部弧位，（雙翼設計）可增加背部與腰墊的接觸面。」比起一塊過的設計，胡存孝認為分開兩部分可包覆得更好、更舒服，但在矯正坐姿的層面上分別不大。他又表示見過不少人用錯腰墊，就這樣擱在椅上，與腰部弧位不貼合；正確應買一些能調節高度，或者可綁在椅背上的腰墊，使用時坐在座墊或椅子最深處，靠在椅背上，然後將腰墊攝在腰部弧位，才能找到腰椎最需要承托的位置。

有些腰墊的覆蓋面從下背延伸至上背，讓胸椎也得到承托，胡存孝認為非必要，「胸椎沒那麼靈活，較為硬身，腰部墊好後，上背很多時都已得到承托」，將上背一併包覆只是進一步增加舒適感。盧智恆覺得這類可承托全條腰連上背的背墊最舒服，但價錢一般較貴，「添置時還要考慮，有沒有一張較大的椅子能配合腰墊，不同年紀、身高亦需買不同的尺寸」。

泡棉、記憶棉承托較佳 乳膠較短壽

物料方面，胡存孝指軟身物料可紓緩坐下時的壓力，「但不能太軟，否則無法矯正坐姿」。市面上產品多用泡棉（foam）作為填充物料，香港理工大學應用物理學系專任導師蔡紹康指，泡棉較耐用、耐燃，其中，中密度與高密度的泡棉較適合用作座墊，承托力較好，因泡棉密度愈高，可承受的壓力就愈大。記憶棉亦是常用物料之一，耐用、柔軟，同樣承托力較佳，而且可將重量平均分佈在物件表面上，達到減壓效果。部分採用記憶棉製成的座墊腰墊，標榜可以「記憶」坐姿，但蔡紹康有保留，因座墊厚度不及牀褥和枕頭，記憶效果未必明顯。至於乳膠，較常用於價位較低的座墊或腰墊，他指雖回彈力不俗，但較為侷身、不耐燃和易老化，產品壽命或較短。

「很多人頸痛、腰痛來求診，大部分都沒有受傷，而是因為姿勢不良（引致病情）而來。」因此胡存孝認為，所有辦公室上班族都需要用功能座墊和腰墊，預防坐姿不良帶來的問題，但亦要避免久坐，每隔30分鐘或1小時就起身活動一下。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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