教育大眾：盼出簡易魚書 「動之以情」保育

獲國際保育基金資助研究

在這3年間，基金會跟進計劃進度，每年發放5萬美元（約39萬港元）作經費，合共能獲得15萬美元（約117萬港元），鼓勵研究。Stan希望珊瑚魚普查得到的數據，將來有助研究氣候改變帶來的影響。

保育大家都會說，但教育大眾從來不容易。「有時人想保護一些東西，出發點很簡單，例如大家喜歡狗，想保護狗，因為你接觸得多這種動物；但不是每個人都懂潛水，你怎樣動之以情，叫他們保護海洋生物？」所以他也想出版一本能夠普及的魚書，關於香港的魚類，文字不用太多，有魚在各個階段的圖像，教人怎樣辨認魚類等。Stan表示，因為想面向公眾，希望用簡單易明的方式表達，也方便教育工作者。除了讀環境相關學科的學生，其實現時一些本地或國際學校也會講潛水，需要一本跟上時代的本地魚書，但在魚書面世之前，普查計劃網站也是面向公眾的窗口。

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