海洋生物研究員佘國豪 潛水尋寶 普查珊瑚魚

Stan在英國的大學主修環境科學，並在香港修讀生態學及生物多樣性碩士，學科聽起來很冷門，他笑言一開始家人也反對，希望他能修讀與商業或電腦相關學科，幸得曾讀大學的叔叔「幫口」，「讀嗰科唔一定做嗰行」，才總算讀到心儀科目。不過叔叔卻錯了，Stan大學畢業後回港做義工，發現在香港也可修讀海洋生物。他那時候覺得很奇怪，為什麼對香港海洋有興趣的大都是外國人？了解多了，才明白本地缺乏相關研究，即使大家口裏說保育也很難入手。於是他決定學以致用，把興趣與職業結合，順理成章入了行。

製精美圖板 方便潛水新手「認魚」

身為香港珊瑚魚普查「114°E珊瑚魚普查計劃」的發起人之一，Stan向我們展示製作精美的圖板。這圖板包羅了50%在香港海域可以找到的珊瑚魚。「我們找有繪畫才華的學生畫出來。用圖畫而不用照片，是因為一般拍魚類照片，很難拍到正面。」圖畫很逼真，因為「我們讀書的時候，去認魚，需要把一些feature『逼』出來」。製作認魚圖板時，每一次核對圖畫，都會修改，例如「斑點的位置、魚鰭的形狀，以及顏色，還有其他不同的特徵等」。

圖畫像真度高，每個品種也有分雌雄、幼魚與成年魚，基本上跳到維港，你有機會遇到的魚如石狗公、泥鯭等，都包含其中。圖板上有兩個小孔，扣在繩子上就可以帶去潛水，不怕冲走，方便「認魚」新手。「教練教學生時，就可以直接指給他看，因為學生需要多看才能學會分辨，而不是只有在吃魚時才學」。普查計劃名字中的114°E，是香港水域東面的經度坐標（即東經114度），亦是此項目大部分水底調查的所在位置。此計劃由海洋生物研究員監督及指導，結合義工的力量，旨在建立香港水域珊瑚魚的資料和相關數據。

面對茫茫大海，如何做水底普查？Stan表示，做普查首先要設定目的，要知道怎樣設計。情形也像是做實驗，在科學上有幾個方法。「例如假設在水底拉一條100米直線，左右兩邊各留1米寬，那不就有100米×2米的範圍嗎？就像中學時期教的，在一個平方公里上，上面有多少個生物，你就可以計算密度。按這個方法，隨機在另一個地方拉100米，再拉100米，得出一個平均數，魚的密度就可以計算出來。」但是他們的目的不是要計算魚的密度，他說：「我想回到背景的研究。當年我在香港讀海洋生物的時候，有次見到政府的宣傳小冊子，叫做《香港常見海魚》，當時心想怎麼我潛水都沒見過？不是我潛水潛得不夠多，翻查文獻，那些『常見海魚』已經是1968年，當年可能是真的常見。我不是說那些常見魚都死光了，可能是被吃了，或者不見了，游走了，這當中有一個gap，需要人去update，究竟現在常見的魚是什麼？」於是就有了114°E珊瑚魚普查計劃。

蒐集數據 更新不合時資料

普查採用「巡迴潛水技術」（RDT），即是在某一潛點中，潛水員可自由潛水而毋須跟隨固定樣線，這方法好處是不同組合的潛水員可覆蓋不同區域及深度，讓普查有更大包容度，並增加遇到更多物種的機會。Stan解釋記錄物種數目的方法：「每次出海，安全第一，連教練及拯救員，人數限在20人內。2至3人1組下海，採用的是qualitative方法數魚，見到1條就是S（single）；2至10條是F（few）；11至100條是M（many）；多於100條就是A（abundant）。他們用這些英文字的方法記住所見物種數量。潛完回來我們有本功課簿，好像一本魚書，義工會在上面記錄數據。」水底怎麼做紀錄？「有些板可以用鉛筆在水底寫，而且現在很多人都會帶GoPro相機潛水，所謂有圖有真相，如果義工發現較罕見的魚，就由我們把關認魚。」做普查需要用平均數，所以同一個潛點，他們也會去多於一次，靠數據、量化這些相對科學的方法決定潛點。

問到Stan一開始為什麼會想到做珊瑚魚普查，他笑言「因為自己剛好是讀魚的，我認識的主要都是魚」。選擇珊瑚魚，是因為牠們也是一個有商業食用價值的魚類——石斑便是一例。他說：「做一個project，都想香港人能理解情况或很容易聯想到，能有connection，香港人對海洋的connection就是海鮮。你在西貢街市、餐廳魚缸見到的，大部分都是珊瑚魚，這就是香港人跟珊瑚魚的connection。」Stan表示，「香港是全世界其中一個入口和食用珊瑚魚的集中地」，在瀕危和保育角度而言，均值得關注。「香港曾經有很多珊瑚魚。我們看過文獻，他們用modeling方法，用數據統計，那時候是找到350多種珊瑚魚。而用modeling方法，甚至計算到香港其實可以有機會去到500種。我覺得這個就是當中的gap，香港原來可能還有百多種珊瑚魚，有機會出現過，但沒有被人記錄。」他續道：「香港政府或大學都有做不同普查，有些做珊瑚，有些做青口，他們都有很多不同資料，但就珊瑚魚而言，有這樣的scale和配合公眾義工參與，我們在香港暫時是其中一個。」

Stan從2014年起開始做珊瑚魚普查，希望這項目可以做到至少2024年，透過觀察魚的品種、數目，水溫改變，憑所得數據做一個10年分析。「魚是一個指標，讓政府相關部門知道，會不會某個區域是某種魚的棲息地，要相對地受保護？如果有些區域可以找到數量龐大的品種，是不是可以劃為保護區？」此外，「透過這個珊瑚魚普查計劃，我們向外地分享不同相片，也是一種貢獻。譬如美、加，他們就有很多精準的相片，但是在亞洲區，南中國海，甚至乎菲律賓，照片都很少。上年一個學術界國際權威的認魚網站FishBase，也採用了1000多張我們在香港拍攝的照片」。不過FishBase網站傾向科研性質，114°E珊瑚魚普查計劃網站的對象則是公眾，簡潔易明得多。Stan也從網站流量觀察到，「周六、日的朝早9點到下晝5點，大家都去潛水，網站是沒人瀏覽的；到晚上就會見到網站流量一下子上升。可見大家除了潛水、拍照，現在還增加了對認魚的興趣」，這可能也要歸功於社交網絡，方便和鼓勵大家交流。

香港潛水「驚喜」 發現電視機單車汽車

有些人潛水像集郵、像蒐集遊戲精靈，喜歡到不同地方潛水，豐富「集郵簿」。至於潛水經驗豐富的Stan，倒覺得在香港潛水很有驚喜，不會知道將見到什麼品種，有時見到某些品種又會很開心，他雙眼發光地舉例：「有一次在香港潛水，巧遇一大群吞拿魚，很震撼！見到吞拿魚一群一群，一出就百幾條，就像下雨般……我覺得香港潛水是尋寶，永遠有驚喜。有時見到垃圾，都很『驚喜』，膠樽、口罩、電視機、單車，還有航拍機、手提電話等電子產品，很久之前，甚至有輛車被當垃圾丟了，可能是走私車，掉到水裏就沒了物證，結果成了水底垃圾。」相比起來，「外地水質清澈，能見度以10米、20米起跳，香港有5米已經很開心」，但他認為各地生態系統不同，各有美態，「香港的獨特之處，是在一個如此都市化的地方，都有這麼多物種，大家像玩水底的尋寶遊戲」。

文：Selene Luk

編輯：梁小玲

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