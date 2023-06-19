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人生下半場

健康

醫賢心事：被害妄想患者 喪失現實邏輯分析力

【明報專訊】被害妄想是一種妄想徵狀，是一種固定的錯誤想法，患者可能認為自己被跟蹤、監視、逼害、威脅、折磨、毒害或殺害等。被害妄想常常都無根據、不合理，而且患者不會因為別人解釋或提出證據而改變想法。

被害妄想的人可能會認為，自己被某些人或組織盯上了，並且或會受到傷害，這可能會導致他們感到極度不安、恐懼和緊張。此外，被害妄想的人也可能會對周圍的人產生猜疑、不信任和敵對，甚至可能會導致他們採取一些相應的行為，如自我孤立、害怕跟人接觸，小部分嚴重患者更有可能傷害他人。

被害妄想是一種病理性的信念，不會因為邏輯推理或對事實證明而改變，即使患者的信念與事實不符，也不會使他們改變想法。而患者在表達他們的信念時，可能會使用一些不合理的推理和論證方式，因此，在與被害妄想患者交流時，我們必須明白不能用邏輯去說服他們。

被害妄想是嚴重的精神疾病徵狀，需要藥物治療。與其他較輕的心理問題（例如壓力、焦慮和輕度抑鬱症等）不同，有被害妄想徵狀的病人，因為很大程度地喪失對現實的邏輯分析能力，所以不能單靠輔導來處理徵狀。此外，有被害妄想徵狀的病人，對別人容易產生戒心，如果強行斥責病人的錯誤思想，容易破壞信任，導致病人更抗拒求醫。

輔導難奏效 須藥物治療

被害妄想需要盡早治療，不能拖延。如果被害妄想沒有得到及時治療，可能會導致以下問題：

1. 社交和人際關係問題：

被害妄想患者對旁人猜疑、不信任和敵對情緒，導致他們難以與人建立良好的人際關係，漸漸變得孤僻和自我封閉

2. 工作和學習問題：

被害妄想患者可能會因為對周遭環境的不信任和懷疑，而無法正常工作或學習，進而影響日常生活

3. 自我傷害和暴力行為：

在一些嚴重情况下，被害妄想患者可能會出現自我傷害和暴力行為，這可能會對自己和周圍的人造成威脅和危害

被害妄想是一種精神疾病徵狀，必須由醫生分辨患者徵狀背後是何種精神病，如精神分裂症、躁鬱症或抑鬱症等，再加以治療。治療被害妄想的主要方法是藥物，例如抗精神病藥物，以減輕徵狀並幫助病人恢復正常生活。如果懷疑自己或他人出現被害妄想，應及早尋求專業的治療和幫助。

文：何浩賢（精神科專科醫生）

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