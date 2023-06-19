鄰居友人通聲氣 定期聚首 組支援網絡 防獨老悲劇

「老」已在途中，我們需要制訂「應急方案」。病了，我們要醫嗎？怎樣醫？失能了，我們怎麼安排？有照顧者嗎？失智了，身邊有人知曉嗎？誰替你安排各項事務？

水泉澳邨悲劇響警號

讀報常使人氣餒，無論是國際或本地新聞，都是負面居多。所以如果心情不好，我總是本能地看過標題便算，不想沉溺在悲慘細節當中。不過在開車時，我總有一個習慣，就是收聽電台新聞報道或議論時事的「烽煙 」（phone-in） 節目。

那天「烽煙」主題是有關獨居長者的悲歌。報道說水泉澳邨一單位內，本住了一名69歲獨居男子，因單位多月來的水電煤均沒有用量，房屋署人員懷疑單位已被空置，多番聯絡戶主不果後，派員上門收樓，赫然發現獨居戶主在家中化成白骨，相信已死去多時，卻無人知曉。

悲劇引來不少關注與批評。當天有聽眾質疑：為何房屋署不早介入調查？為何香港沒有獨居長者關顧政策？有論者更說：「如果政府能多關顧長者，定期派員查訪獨居老人，悲劇便不會發生了。」

一刀切關顧獨老政策不可行

定期查訪獨居老人？真的可以嗎？香港早已老齡化，超過65歲的人口比例，只消十多年便會增至三之分一，其中四成是獨老或兩老同住戶，即高達100萬戶。試問一下，我們的社會真能擔得起這「關顧」之責嗎？再者，69歲獨居就要被關顧嗎？想想，明年我也是69歲 ，如果獨居，我究竟願不願意政府定期派員來「關顧」我呢？

我相信如無必要，大部分長者都不希望生活被定期監察。因此，一刀切的「關顧」獨居長者政策，可能是擾民及不可行。社會資源有限，應該用得其所。我相信，提升大家對變老的認知及準備很重要；其次，協助長者在家庭、鄰里、友儕間建立支援網絡亦不可缺。

正當我沉思這議題中，手機群組傳來莉莉信息：「昨晚凌晨1時從成都飛抵香港。一切順利。只不過返抵住所後，雖有大門鎖匙，但卻想不起租住房子的樓層。大廈保安不放行，擾攘了好一會，差點要打電話給你們求救。真想不到自己的記憶力可以差成這個樣子。」

莉莉是老妻的知己，與我們相知相交幾十年。自大學開始，她獨自留美工作及生活，去年決定全面退下來，收拾行裝，展開疫情解封後的世界旅遊大計。她先到埃及旅遊1個月，然後回港探親。在港租下房子後，便開展內地、中亞國家深度遊，首站是絲綢之路。漫遊兩個月後又回港。真想不到，莉莉已經租住了房子3個月，仍然忘記所住的樓層，莫非莉莉真的退化了？否則的話，她是不容易擺烏龍。如果當年讀書有「學霸」這稱號，莉莉絕對當之無愧，因為她永遠是優異生，精明能幹，記憶力強。太太亦常說：「朋友當中，我最服就是莉莉。她真的好叻好叻女！」

所以，莉莉從來不屬健忘者。我立即給她回覆：「老人症開始了。不如大家坐低飲杯茶、食個包。商量一下對策吧！」

翌日莉莉與我及老妻一同吃早餐，見見面。一坐下，她便說：「福哥，你不要嚇我。雖然已經『登六』好幾年，但我從來不覺老。我未認老㗎！」

「唉，不認、不認，還須認！你坐車、坐港鐵，已經嘟『兩蚊雞』？還說不是長者？」我說。

「好！就算我是長者，又如何？變老都要有對策嗎？我從來不當『老』是一回事。」莉莉回答。

我就是知道莉莉的性格，所以才想找她談談。我略述水泉澳邨獨居長者化成白骨的新聞，告訴莉莉：「怎樣也好，老來就是需要有充分準備。趁着還是好人好者，就作好安排，這與買多份保險的道理相同。病了，我們要醫嗎？怎樣醫？失能了，我們怎麼安排？有照顧者嗎？失智了，身邊有人知曉嗎？身邊人有權替你安排事務嗎？」

「噢，知道了！總之，我以後『遊必有方』。出發前及回來後也通知大家，這樣可以嗎？」莉莉問。

「這便最好了。不過我還想分享一個病人個案。」我回答。

我有一名病人，是單身和獨居的退休校長，非常獨立，自理能力又強。雖已90歲高齡，仍能獨自生活，不需僱用家傭幫忙。她是家族業務管理人，是所屬教會執事和導師。由於是教會活躍分子，她與會內弟兄姊妹保持了密切的關係。

5年前，她在教友陪同下，首次來到我的診所。她腰痛不堪，行動不便，要教友送飯到家。經檢查後，證實有嚴重骨質疏鬆，其中一節脊骨已斷裂。不過，校長恢復能力極強；經過4個多月治療，已大致可自理生活。她需要定期覆診。每次覆診我總會對她說，以防萬一失智失能，不如盡快訂立「老來三寳」（即遺囑、持久授權書、預設醫療指示）；以及考慮聘請幫傭照顧及陪伴。但她的回應總是：「梁醫生，不用擔心。我搞得掂。」

校長逾90歲高齡，仍能獨自生活，打理家務，更兼管家族產業的全盤收支結餘，確實有驚人的自理能力。記得某一天，街上有人喊：「梁醫生！」由於當時處於疫症期間，各人都蒙着嘴，我即時未能回應過來，但校長早已把我認出，她真是又精靈又眼利。為記錄此喜相逢，我們更即時來了一張蒙嘴selfie（自拍照）呢。

精靈九旬老人 數月內失自理能力

怎知過不了半年，一天教會的姊妹跑來告知：「梁醫生，不好了，校長身體好差！怎樣辦？」原來校長有多日沒有回教會，亦沒有信息，於是姊妹們前往探望。入門赫然發現校長精神恍惚、身體暴瘦、血氣虛弱，對什麼也彷彿懵然不知。細問之下，原來校長十多天沒有進食。大家相信，若遲來兩天，校長或許已昏迷失救了。

「嘩，好險啊！」莉莉呼一口氣說。

是的，如果沒有教會的姊妹，恐怕又是另一宗獨居長者的悲劇。「老」已在途中，我們真的要準備啊。我們要想好：如果有一天，要面對重要醫療決定，但我們不能自決時，身邊是否有人可以協助？我們是否已授權他／她為你決定？

校長的故事不止於此。她被確診為嚴重認知障礙症，可能在疫情期間受了感染而不自知，在病毒影響下，認知能力急劇衰退。自此，她喪失了自理能力，不懂得處理任何事務、不懂得去銀行、不懂得簽名。她失能失智，急需照顧，甚或要到安老院舍居住。

無做「三寶」 有錢無得用

但是，問題由此而生。雖然大家很想幫忙，但是校長預先並沒有訂立任何「持久授權書」，沒有授權他人去處理她的財務。她雖有錢，但已不懂及不能用。因此，她的住院費用以至日後的生活費，也成為問題。

「啊，這豈不是縱有萬貫家財，也要當乞兒。」莉莉說：「其實『老』我不怕，我最怕就麻煩到人。麻煩人的事才是我的最怕。」

「是的，不想自己成為『麻煩』，就要做好準備。除了『老來三寶』，我們更應該開始制訂一個『應急』方案。從校長的故事及你的突然失憶，都可以證明危機是潛伏着，失智失能真是可以隨時出現。對策就是要有互相關顧的習慣，最好有一個或多個可互相依賴、互相關懷的親屬及好友。大家能定期探望及問候便好了。」我說。

「這實在不難。就讓我們坐言起行，立即成立一個『老友關顧』群組，定期見面，互相問候，互相關顧。」太太終於開口了，並且積極提出建議。這回我真要給她一個「讚」。

文：梁萬福

編輯：王翠麗

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