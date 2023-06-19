明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

多管齊下 減癱瘓失禁風險 骨擴散精準電療止痛

【明報專訊】陳先生，67歲，一直身體健康，不煙不酒，3個月前開始持續腰痛，起初不以為意，以為是拉傷；直至近1星期痛到不能走路，遂往急症室求診，經檢查後發現，原來是前列腺癌擴散至骨骼。晴天霹靂，陳先生和家人頓時不知所措。

這類型個案，每年都會遇到不少，普羅大眾對癌症骨擴散（或稱骨轉移）認識不多，也存在很多謬誤，故撰文加強大眾認知。

晚期癌細胞轉移骨骼

1. 什麼是骨擴散？是否等於骨癌？

當癌症去到晚期，部分癌細胞可能會從原有器官，轉移到身體內各處骨骼，之後再生長成另一個腫瘤，破壞骨骼結構，我們稱之為「骨擴散」。全身所有骨骼都有可能發生骨轉移，但轉移部位，大多集中在脊椎、肋骨、盆骨、大腿骨和上臂骨。一般而言，肘關節以下及膝關節以下，較少發生骨擴散的情况。

原發性骨癌，一般是指源自骨頭的腫瘤，相對較為罕有，治療方法與骨擴散完全不同。

前列腺癌、乳癌、肺癌 較易骨擴散

2. 哪些腫瘤較易出現骨擴散？

前列腺癌、乳癌、肺癌，這3種癌症轉移到骨頭的機率較高。當然其餘癌症進入晚期也會有骨擴散風險。

存活率看主要器官有否擴散

3. 出現骨擴散，是不是表示病情已非常嚴重？

一般而言，如癌症出現骨擴散，意味癌細胞已透過血液擴散至遠處器官，癌症已屆第四期，故病情算是比較嚴重。但病人存活率視乎不同腫瘤及不同病情（例如其他主要器官：肝、肺及腦部等有否擴散），差異可以很大，故即使病人有骨擴散，並不意味病人壽命一定很短。

「蝕骨」加快 骨質流失致脆弱

4. 骨擴散如何破壞骨骼結構？

人體的骨骼裏有兩種細胞，一種叫蝕骨細胞（osteoclast），而另一種叫成骨細胞（osteoblast）。蝕骨細胞的功能是分解骨質，而成骨細胞的功能則是製造骨質。正常骨骼，此兩種細胞的生長處於平衡狀態，讓骨質長期保持穩定。但當腫瘤擴散至骨骼後，會釋出物質讓蝕骨細胞的生長加快，而成骨細胞的生長則相對變弱，破壞兩者平衡。因此，骨質便不斷流失，骨頭變得愈來愈脆弱。

痹痛骨折 壓脊椎致癱瘓失禁

5. 骨擴散會引致什麼不適？是否所有骨擴散病人也會感到疼痛？

不是所有骨擴散也會疼痛，但機率是高的。據統計，約80%骨擴散病人會感到疼痛。病人感到的不適如下：

‧局部疼痛：

此乃最常見的病徵。由於擴散至骨頭的腫瘤會增生造成局部發炎，壓迫局部組織，或侵犯神經，引致疼痛及麻痹等情况

‧骨折：

骨擴散會引致骨質流失，破壞結構，令骨頭變得脆弱，如骨擴散發生於大腿骨或上臂骨等，這些較幼長及需承受重量的骨頭，較易出現骨折的現象

‧脊髓壓迫

（spinal cord compression）：

此乃骨擴散最危險的併發症。骨擴散至脊椎，腫瘤向後生長並壓迫到脊髓神經，引致麻痹、四肢無力，甚至癱瘓及大小便失禁等。一旦未能及時處理，脊髓神經的損傷往往不能修復，造成永久傷害

‧高血鈣症：

由於骨質分解明顯增加，會釋放出鈣質流入血液。高血鈣症狀通常不太明顯，可能出現的症狀包括：疲倦、心律不整、惡心、嘔吐、便秘、脫水及神志不清等

‧影響骨髓造血功能：

由於骨擴散佔據了部分骨髓的空間，可能會影響患者的造血功能，因而產生貧血、白血球偏低或血小板不足的情况，影響病人的精神、抵抗力及止血功能等

腫瘤局部控制1年達90%

6. 電療對骨擴散有何幫助？

‧減少痛楚：研究顯示電療約1個月內，約70%患者疼痛會得到部分或完全改善。一般而言，電療後痛楚不會立即緩解，通常需兩星期左右才會慢慢改善

‧加強腫瘤局部控制，維持病人自理及活動能力

‧減低骨折或壓迫神經等併發症發生的機率

7. 傳統電療及立體定位放射治療（SBRT）對骨擴散的療效有什麼分別？

傳統電療技術經常用於治療骨擴散，但由於精準度不足，為免傷及附近神經及正常組織，能照射的電療劑量往往較低，止痛及控制效果較短暫。

立體定位放射治療（SBRT）結合了精準定位及影像導航技術，精準度能提升至1至2毫米左右，電療劑量可以提升。研究顯示病人的止痛效果更佳；而腫瘤局部控制1年更可達90%，這大大減低了骨擴散對病人的影響。

手術助脊椎神經減壓

8. 骨擴散還有其他什麼治療方式？

A. 手術治療

I.當患者的骨擴散造成脊椎骨結構不穩定、壓迫脊髓神經，醫生會考慮外科手術，幫助脊椎神經盡快減壓，避免永久損壞

II.當患者負重骨骼（如下肢骨）受損嚴重，已發生或較大可能骨折，醫生便會考慮手術，幫助骨骼回復結構穩定，並減低病人痛楚

B. 非手術治療

I.止痛藥：輔助其他治療，減少病人疼痛症狀

II.骨針：病人需定期注射，藥物原理是減少骨骼裏的蝕骨細胞，從而減慢腫瘤對骨骼的破壞。研究顯示病人注射骨針後的痛症會減少，發生骨折或脊髓壓迫等併發症的機率亦較低

總括而言，骨擴散非無藥可治，多學科治療（精準電療，配合手術及藥物治療）能大大減低病人痛症，以及發生可怕併發症（如骨折或脊髓壓迫引致癱瘓或大小便失禁）的風險，提高病人生活質量。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：蔣子樑（港大臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕立體定位放射治療 電療 癌症 骨轉移 骨擴散 癌治準繩

上 / 下一篇新聞