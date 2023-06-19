吾生有杏：院長醫生周記（231）：人間禿鷹

為什麼他於事業高峰選擇了結自己的生命？為何人生得意之際卻落得如此慘淡收場？據說得獎後不斷有人追問記者有關那孩子的下場，他卻回答說：「這個我不太清楚，因為我拍攝後便趕往機場了。」他的答案令很多人感到震驚，質疑為什麼他沒有把孩子抱去附近的救援中心？有人諷刺他說：「他有充足時間去捕捉鏡頭下的情景，卻沒有時間抱走那孩子？」「當日除了那隻虎視眈眈的禿鷹外，還有第二隻拿着相機的禿鷹！」記者可能受不了良心責備或外界壓力，最後選擇了一條不歸路。假如他當日救了這個孩子，也許他今天仍然活着，並變得更有名氣。

有些人覺得，如果當日那個小孩子喪掉生命的話，罪魁不單止是那隻飢餓的禿鷹，還有那個沒有救走孩子的攝記。不獨非洲野外，人間其實處處有禿鷹。

向弱勢的人伸手 世界更美麗

有新聞報道指記者有嘗試趕走那隻禿鷹。也有些人為記者辯護，指他不是救援人員，沒有能力或責任拯救那個孩子。當日路上必定有不少垂死的孩子及覓食的禿鷹，假若你是那名記者，又可以救多少個孩子？你如何選擇救哪一個？

也有些人認為既然沒有能力拯救那些飢餓的孩子，就不應該拍攝那麼殘忍的相片。拍攝這些相片是錯嗎？有人認為那名記者的專業行為讓世界認識殘酷的現實，有助喚醒世人的良知，伸出更多援手去救助弱勢社群。

也許我們可以從不同的觀點辯論這件事的是非對錯，但結果都是一樣，那名記者選擇結束自己的生命。

今天我們活在一個相對幸運的環境，這城市沒有饑荒和戰亂，可是我們有否向沒有能力自我保護的人伸出援手呢？如果我們說：「這個不是我的責任，那個我沒有能力，還有更重要的事情等着我……」那麼我們也變成了只會拿着手機拍照的禿鷹。

改變世界不需要奇蹟，因為每個人都有這份能力。若然我們願意向弱勢的人伸手，選擇為受屈的人發聲，世界將會變得更美麗。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

[健康]