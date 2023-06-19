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健康

慎防中暑：戶外工作「打赤膊」易曬傷 清水冲身降溫

【明報專訊】工作暑熱警告出爐，提醒僱主和僱員慎防中暑。惟剛踏入初夏，已有多宗行山客、地盤工人懷疑中暑昏迷甚至死亡。暑熱天不宜行山及戶外活動，但當無法避免在高溫下工作時，如何自救？

含酒精薄荷降溫產品或致敏

香港氣候潮濕，加上高樓林立阻擋通風，散熱難上加難。香港大學護理學院副教授周珮馨指，在户外工作場所架設風扇或製冷機，有助降溫。若無法設置大型機器，也應提供遮蓋物讓工人納涼，工人亦可戴上闊邊帽，避免受陽光直射。

不少户外工作人士會「打赤膊」，感覺較涼快，但周珮馨提醒，長時間暴曬會曬傷皮膚，無助散熱之餘，反增加患皮膚癌的風險。她鼓勵工人穿著透氣長袖工作服，可預防曬傷。

市面上有不少降溫產品，如冰巾、清涼噴霧、止汗濕紙巾等，又有沒有降溫功效？周珮馨指出，部分產品為了提升清涼感，加入酒精和薄荷成分，或會引起皮膚敏感。而止汗產品應在有限範圍使用，讓汗水能如常在其他位置排出。她說，簡單用清水抹身已有助降溫，以流動水冲身效果更佳。

心悸、氣促、胸口痛即求醫

周珮馨最後提醒，在炎熱環境一旦有頭痛、頭暈、神志開始不清的迹象，應立即休息，補充水分並為身體降溫。尤其是有高血壓或心血管疾病的人士應多加留意，在炎熱日子病情可能會惡化，出現心悸、氣促、胸口痛等情况需立即求醫。

[健康]

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