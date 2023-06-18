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ways of hearing：日本鋼琴家辻井伸行專訪 樂在途中 累積創作靈感

【明報專訊】日本鋼琴家辻井伸行疫情後首度來港表演，相隔4年再參與香港大學繆思樂季（HKU MUSE），在相同場地、以同一部鋼琴為樂迷演奏精選作品。外界為他貼上全盲鋼琴家的標籤，不過他對音樂的專一和純粹，或許更值得注目。辻井伸行在獨奏會之前接受本報專訪，分享疫情期間的挑戰及未來計劃。

透過樂譜讀作曲家感受

現場演出隨世界逐步復常而恢復，辻井伸行應港大邀請於6月10日舉行獨奏會，一眾樂迷終可親身感受他的音樂魅力。回看2019年，他聯同奧菲斯室內樂團亮相HKU MUSE，當時參與的部分只佔整場演出約三分之一，這次觀眾可大飽耳福。

問：上次是和樂團合作，這次是獨奏，你覺得兩種形式有什麼樂趣和難度？

答：和樂團合作的時候，最大的難度是要和指導者配合，雖然覺得有難度，但也能和整個樂團合作，能享受這個過程。獨奏的時候，雖然在台上一個人彈奏會有孤獨感，但也能按自己的節奏去演奏，我亦享受這個過程。

問：演奏除了展現技巧，也要注重感情。你平時如何揣摩作曲家的心情，或作自己的演繹？

答：我會盡量在樂譜讀取作曲家的感受，尤其古典音樂，這是作為演奏者的一個使命。一方面是演繹出作曲家的感情，同時也加上自己的演繹，加上自己的理解和感情，然後兩者融合在一起，演奏給大家聽。

疫間開設個人頻道 網上演奏日劇配樂

過去3年現場演出被迫停滯，卻沒有阻止辻井伸行分享音樂。他開設YouTube頻道Nobuyuki Tsujii Official Channel，至今獲逾23萬用戶訂閱。演奏曲目除他拿手的著名古典音樂家作品外，也包括一些日劇的配樂，頻道上最高觀看次數的兩段演奏片段，分別是1994年日劇《春天來吧》同名主題曲，以及日本家喻戶曉的聖誕歌Christmas Eve。他說曲目選擇不止考慮個人喜好，也會與身邊的工作人員商量，盼挑選觀眾喜歡的曲子。

問：3年疫情以來，現場演出的機會減少，是否一種挑戰呢？

答：這幾年來我本身已計劃了很多表演，國內和國外都一樣，但因為疫情的關係，要麼延期要麼中止。所以我改為設立了YouTube頻道，在家中live streaming，希望透過網上音樂會，將自己的音樂帶給大家。

問：你覺得YouTube頻道是否成功吸引到世界各地的朋友？

答：我覺得是成功的，因為我在YouTube上不僅是演奏古典音樂，還有一些日本流行曲，所以兩者都在演奏的時候，吸引了很多不同的人觀看。

問：大眾未必對古典音樂有許多認識，你覺得古典音樂有什麼吸引力？如何令更多人認識古典音樂的特色呢？

答：古典音樂給一般人的感覺是很難理解、很難欣賞，所以最重要是透過現場演奏，讓更多人體驗古典音樂是怎麼一回事。另外我曾嘗試在音樂會一邊演奏，一邊展示印象派名畫，為觀眾帶來不一樣的表演。

享受表演 享受比賽

辻井伸行20歲時勇奪「范．克萊本國際鋼琴大賽」大獎，成為史上第一位奪獎的日本人，從此邀約不斷，到世界各地巡迴演出。年少享負盛名，現年34歲的他依舊享受演出，以音樂連結不同國籍和語言的人們。

問：可否分享印象深刻的一次表演？

答：印象最深刻的是2009年在范．克萊本國際鋼琴大賽勝出，這對我來說是最深刻、最難忘的一次經歷。

問：自小參加不同比賽，從中讓許多人認識你。你認為比賽和表演有什麼分別嗎？

答：比賽自然有結果，有輸有贏，但更重要是有比賽就有機會在台上演奏，為聽眾帶來音樂的表演 ，我感覺是像開演唱會般，所以我很享受比賽 。

問：你最喜歡哪位音樂家的作品？

答：如果是古典音樂方面我最喜歡蕭邦和貝多芬，印象派的就是德布西。除了古典音樂還喜歡爵士樂和日本傳統的演歌 。

問：你也有參與作曲，你覺得創作和表演有什麼分別？可否談談以往的創作靈感呢？

答：主要分別是演奏他人作品，尤其古典作品，最重要的是忠實跟隨作曲家的樂譜來彈奏。但自己創作的話，重要的是表達自己腦海浮現的想像。很多時候是在旅行的時候，或者在大自然中呼吸山上的空氣，聽小鳥唱歌，這些途徑都會帶來靈感。

盼下一代可接觸古典音樂

訪問過程中，辻井伸行話不多但總是面帶笑容，談起音樂時給人很純粹的感覺。他從4歲起學琴，10歲便下定決心成為職業鋼琴家。音樂路上的初心不變，更想下一代感受古典音樂的美好。

問：彈奏鋼琴多年，你對音樂的心態有什麼變化嗎？

答：從小到現在都沒有改變，對我來說音樂是表達自己的方式，我喜歡用音符來表達自己。

問：在個人的音樂事業上，有什麼夢想或目標想達成？

答：作為鋼琴家，我希望長遠目標是增加自己可以彈的曲目種類，能夠挑戰各種不同流派的音樂。另外一方面，我現在也在計劃一個屬於自己的音樂祭，還有舉辦一些目標對象是小孩的活動，讓小孩有機會接觸古典音樂。

問：成人和小朋友彈奏古典音樂有什麼分別嗎？

答：我覺得成人和小孩其實聽的音樂並沒有不一樣，主要是因為有些小孩未必熟悉古典音樂，所以我希望透過活動讓小朋友嘗試演奏，從而接觸並享受古典音樂，令他們有興趣進一步認識古典音樂。

練習累了就出外走走

辻井伸行受訪當天剛從英國飛抵香港，翌日在港大舉行演奏會；兩天後又馬不停蹄前往新加坡準備另一場演出，繁忙行程全靠對音樂的熱愛推動。鋼琴之外，他喜歡遊山玩水，累積的生活體驗亦能展現在音樂之上。

問：你經常去世界各地演出，練琴或學習新樂章的時候會否覺得疲倦？

答：因為我本身非常非常熱愛彈琴，所以從來沒有厭惡練習這回事。有時練習太累，會為了轉換心情去散步和游泳，或是去爬山。

問：對於剛起步的鋼琴家，有什麼鼓勵和建議嗎？

答：最重要當然是練習，希望樂在其中，熱愛演奏。除此之外，希望可以在音樂以外有很多經歷。我本身很喜歡行山、釣魚和陶藝，透過這些轉換心情，放鬆自己，將各種體驗加上每次演奏一一累積，就可以令自己的演奏層次有更高的表現。

問：在追求及實踐夢想方面，你對一些比較年輕的朋友有什麼可分享？

答：最重要的是找到自己喜歡的東西，然後投入去嘗試，找到自己的夢想並朝着它進發；也希望年輕人盡量嘗試各式各樣的挑戰，在過程中找到想做的事。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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