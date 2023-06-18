明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

{復常達人}頌文 碩士生與母決裂 患思覺失調 記住傷痛 才懂得快樂

【明報專訊】月初荷里活廣場發生襲擊謀殺案，將社區中的精神病患者帶到大眾視野。「精神病」三字伴隨眾多負面標籤，而且不少潛在患者並無求醫，曾患思覺失調的頌文更想以「失常」形容當時狀態。現時他已在神託會匯晴坊擔任朋輩支援員多年，支援同路人。每個人的失常經歷皆是獨一無二，他坦然分享自己的故事，剖白如何從失常走到復常。

某日回大學 突被送院

周四早上來到匯晴坊這間精神健康綜合社區中心，學生口中的頌文sir正利用網上教材，教授英文單字拼音與文法。課室只見一眾學生專心致志，時有回答問題。頌文的英文能力與教學技巧兼備，細問之下，原來他是中文大學哲學系的碩士生，曾在大學任職教學助理兩年。他當時對工作很滿意，目標是前往比利時魯汶大學攻讀博士。然而就在此時他與媽媽的關係破裂，被迫獨自搬離家中並斷絕往來，改變了人生路向。「整個環境的改變令我有很大衝擊，安全感和穩定感都沒有了，覺得很流離失所。家裏的人都走了，然後還要尋覓理想，怎會容易呢？」大學的教學工作大多需要博士學歷，頌文的博士夢落空亦令職場出路茫茫。

2012年，頌文在中大的教學助理合約完結。收入不穩之下，他只能憑儲蓄租住劏房，惡劣的環境影響他的精神健康。回想起來，他當時對於一些事情很敏感，「顧忌有蟑螂出現，又24小時聞到煙味」。幾個月後的一天，他返回中大校園，想看看哲學系的辦公室。一名保安員突然上前，說有人疑似精神錯亂，敲打教師辦公室的門。頌文還記得當時感覺是無厘頭、被冤枉，「其實根本我也不知道有沒有拍過門，可能有吧 ，也不知道有沒有真的騷擾過。我印象之中是沒有的」。樓下已有救護車守候，頌文最終被綁上車，被送往大埔醫院。

幻覺困擾 如活在孤島

在他的印象之中，幻覺是在送院當晚第一次出現。等候病房期間他繼續被約束，獨自臥牀而不能動彈，雙眼只能看着附在天花板上的火警燈。他愈看愈不妥，紅色之中浮現一張邪惡的臉，開始有神與魔鬼的角色在腦海中對話，「這類的想法念頭就由那刻被綁在牀上、看着燈，不斷那幾個小時直到晚上，徘徊在我整個人的軀體，甚至打冷震」。幻覺和想法讓他很害怕，後來確診患上思覺失調。由那時開始，他開始獲處方精神科藥物包括鎮靜劑，可減慢他的思考，減少混亂的思緒。

留院3星期多後出院，頌文回到環境惡劣的劏房獨居，幻想的徵狀進一步加劇。他躺在牀上，胡思亂想不知時日過。「一醒來郁吓頭，郁吓手，看看自己的身體，原來就過了兩日半。」他憶述受病情影響，當時自己不會感到飢餓，不用大小二便，只靠喝水維生。唯一外出的機會便是到便利店買水，付款之外不會與人多交流。

一般人很難理解幻覺，記者請頌文描述病發時的主觀感受。他形容就像是活在自己的世界，「完全是一個在香港的繁華城市中的孤島，是一個人住的」。作為過來人，他認為只要患者行為不會影響他人或傷害自己，社會應該與精神病患者共存，正如非患者都會有一些異於他人、令人不滿的習慣，「除鞋坐地鐵、巴士，踩隻腳去對面，那些都不是精神病 」。譬如強迫症患者在家中不停洗手，或者其他患者在街上輕聲地自言自語，頌文覺得這些行為都應該被接納；但若然會影響他人就需要關注和修正。

清醒後更多負面想法

首次出院後的10天，是頌文徵狀最嚴重的時候。最終他欠交租金且失聯，消防破門而入，把他送往青山醫院。這次入院後的狀態明顯不同，他很快已經平復至正常。在精神病房之中，他算是能夠與護士溝通的「上等人」，職員亦會與他談談未來：「將來出院之後，你咁OK，又有過碩士學歷，你找回工作或者找一個伴，生活下去。」頌文出院之時病徵已經消退不少，不過所想像的未來並沒有實現。當他清醒過來後，反而意識到自己的處境，陸續浮現更多負面想法。「不知道將來怎麼辦，而且知道自己這麼差、這麼奇怪、壞的狀態，也不知道怎麼繼續工作，怎麼賺生活費。」絕望之下頌文曾經嘗試輕生，及後主動告知社康護士，於是第三度住院。

有時並非身邊人不願協助，而是精神病患者自己拒諸門外。精神狀態最差的時候，頌文主動斷絕與所有朋友的來往，「是我覺得有危險或者有不便，影響到別人也影響到自己，所以要刪除所有的聯絡」。從前與大學同學游走中大校園角落，談哲學也談理想；自己卻忽然患上精神疾病，即使面對最熟悉的朋友亦很難啟齒，「突然間一個咁思維敏銳、有邏輯分析的人，告訴你他是『瘋』的，你點表達出來呢？其實開不了口」。到了今日，頌文成為其他精神病患者的後盾。他發現患病過程中有人支援其實很重要，所指並非是專業人士，而是身邊人或是義工。他們有更多時間關心患者的需要，處理一些可能令病情加劇的生活瑣事。「家裏經常有蟑螂，我真的不能忍受。可能熟的兩三個朋友馬上幫你解決，去那間劏房插個網（防蟑螂），就解決了。」

還是最愛做教學工作

家居環境對頌文的精神健康尤其關鍵，醫生最終安排他輪候中途宿舍。「至少不是劏房環境，衛生嘅。因為群體生活，也有相當的活動空間，所以可以舒服一點，我的精神回復了七七八八。」全港目前有36間中途宿舍，為精神復元人士提供過渡時期的住宿照顧。頌文2014年入住前等了大約4個月，翻查資料2021/22年度的平均輪候時間亦相若。記者跟隨頌文返回居住的神託會耀安宿舍，6人共住一房，書桌及鞋架共用，設計與大學宿舍類似。日間時間不少舍友外出工作，晚上才會回到宿舍。有時頌文會與舍友一同外出吃飯，又或結伴做運動。

根據社署對中途宿舍的服務要求，對象需具有一定的工作能力和有意在公開市場就業。以頌文的宿舍為例，像他一樣在公開市場就業的舍友約佔兩成，其餘大部分在庇護工場工作或輔助就業。不過，雖受《殘疾歧視條例》保障，復元人士求職並非易事。入住中途宿舍半年後，頌文找到一份補習社的工作，為中小學生補習全科。他不介意公開復元人士的身分，但求職時亦無主動提及。任職1個月，工作本來很順利，有天老闆突然對他說：「我本身也有做義工，幫一些精神病患者。你這個狀態不行，很差。」此後對方的態度變得惡劣，不斷挑剔頌文的教學表現，令頌文難以忍受而離職。

患病經歷有優勢

在宿舍社工推薦下，頌文於七八年前應徵神託會匯晴坊的朋輩支援員一職。社署早於2010年起於全港各區開展精神健康綜合社區中心，匯晴坊是其中之一，服務精神病復康者、受精神問題困擾人士、其照顧者等。訪問當天，頌文的直屬上司、匯晴坊副主任黃浩明（Ming sir）一直陪同在旁。他還記得頌文應徵的時候，是政府推行朋輩支援員先導計劃的開端，精神復元人士經過訓練後受聘於提供社區精神復康服務的機構，支援其他同路人。Ming sir對頌文最深刻的印象固然來自其高學歷，但同時亦看到他用心幫助中心會員，「有時他的患病經歷是完全補足到我們（社工）。大家都病過，大家都辛苦，都會明白，所以很多會員都很聽他講」。中心的社工同事大多不敢在早上舉辦活動，因為會員出席率通常較低。頌文教導的英文班卻是廣受歡迎，現場可見早上10時的課堂都有十多人參與，坐滿整個課室，當中一些學生甚至已經跟隨頌文sir六七年。

復元人士的未來大計

曾是哲學系大學生的導師，更一度抱有博士夢，記者好奇頌文現時會否仍緬懷過去？「有時候想起的話，畫面都會出現的，但又沒有什麼可惜或遺憾。記住那時候幾痛、現在幾快樂，才是開心。」哲學依然是頌文空餘時的興趣所在，而他一直喜歡教學，現在朋輩支援員的工作同樣可以實踐教學專長。每周一兩次的英文班盼成學員生活上的寄託，「他們可以留戀一下，原來下一個禮拜又會有英文班」。個人層面上，頌文認為朋輩支援員的工作有許多發揮空間，「基本上Ming sir是一個很好的上司，我任何建議他都完全接納，只會有意見，不會停止或刪改」。

記者跟隨頌文和3名舍友到宿舍附近的餐廳吃飯，席上一班朋友談到未來計劃，有人正朝着朋輩支援員的路上邁進，亦有人希望在心儀行業找到工作。對於能力相對高的一群復元人士，中途宿舍的下一站可能是回家與親人同住，或是輪候公屋；能力較弱的則會轉介至長期護理院。每位復元人士背景各異，復元路上有時跌跌碰碰。頌文忽然反問記者：「你覺得我們是否很弱勢？」想起頌文教書的模樣，還有身旁幾名舍友分享對自身經歷的反思、對未來的期望，記者回道：「怎會呢？你今早教的英文拼音，我也不懂。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞

相關新聞