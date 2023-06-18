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星期日現場：帶着Siu Ming and Ming Fai…去英國

【明報專訊】移居英國一年多，來到之後我最強的感覺是──我由幼稚園到大學到在職都在學英文，但其實我沒有學過「真正的英文」。

現在的家長很緊張孩子學習英文的語境，因為幼童到小童階段是熟習語文的關鍵期，所以中產家長們那麼緊張送孩子去英文語境好的學校和學習班。我來自基層家庭，80年代在平民幼稚園和小學讀書，得罪講句，那年代的小學英文教育是完全走錯路，起碼在我以前的學校是這樣。

念小學的時候，用的英文書是Siu Ming和Ming Fai那本。裏面的英文，其實跟現實世界沒太大關係，上堂的時候，老師是用中文教英文的，默書和測考要求的，就是串字和背文法。去到高小，我記得有本叫好像叫做「505」的英文文法練習，我是個好學生，真的每一頁都認真去做去讀，連帶背誦大量生字的tenses，明白的不明白的也背，就是這樣，我的英文測考一直都不太差，可是學習一種語文，不只是背文法和生字，而是應用，這是我在整整六年小學沒有學過的東西。

什麼是英文應用？最簡單的，就是你能夠用英文跟人溝通，尤其是聽和講英文。又得罪講句，其實我讀了六年小學，從未練習過聽和講任何英文，每天都是默書、背生字、背文法。

只靠背默學英文

初嘗cultural shock

去到六年級有一次我打電話給一個同學，聽到隔着電話另一邊的他跟菲傭流利地用英文溝通，那一刻我才發現我和他的英文程度距離，簡直像原始部落土著第一次見到飛機一樣。那一刻對我來說，算是第一次出現學習英文的cultural shock。

雖然我完全不能用英文溝通，不過小學時因為勤力，成績算是不錯。升中時有幸派到了一間名官校。

當年沒有英中和中中政策，大部分學校都是用英文教大部分科目，更不用說這是一間名官校，所以父母說，這是名校，你應該需要去學一學英文。當時我住灣仔，英國文化協會不是在英國領事館旁，而是在軒尼詩道的一座不起眼的商廈裏面，於是我去了報名上暑期英文班，迎來了第二次cultural shock。

在英國文化協會的暑期班，我第一次見到外國人老師。老師是來做暑期工兼旅遊的大學生，用的書本很有趣，我記得書裏面的角色叫Hot Dog and Cool Cat，比Siu Ming和Ming Fai有趣得多（上網搜尋過，這本書叫Project English）。我覺得課堂很有趣，可以跟外國人講英文，這是人生的第一次。可惜暑期班只上了一個多月就完，如果可以一直上就好。

上到中學，這又是一次cultural shock。雖然很多老師上堂的時候都是英書中教，但溫習和考試用英文，真的十分吃力。另外，中學英文有小學時從未見識過的聆聽和口語考試，我中一和中二的口語考試基本上都是極低分的。中一至中三的日子過得很吃力，結果我還是要用老方法──拼命讀文法、不斷做卷捱上去，結果會考英文和AS-level英文都考得不錯。可是，懂得考試不代表真的懂英文，其實我的英文聽和說都很一般。因為當時學校其實沒有英文語境，到香港開始引入外籍英語教師的時候，我已經中六了，所以整個中學階段，講過的英文還是不多。

上到大學，有外國教授，聽和講英文的機會多了。讀了三年大學，IELTS考到8級，雖然講英文不算流利，但總算覺得自己識英文。後來我才明白，大學英文教師和教授們的英文太字正腔圓，那是太好聽的英文，不是日常英文。

在港生活 識商用英語夠生存

出來工作，做過幾份工作，用的是商業英文，其實不太難掌握，天天見的都是香港人，其實沒幾多機會講英文。後來當教師，上堂會用英文，可是為了遷就學生，其實也是中英對照。總的來說，如果你生活在香港而你的工作不需要經常跟外國人接觸，只需要寫到文法通順的商用英語就可以生存。

去到英國生活，才真正算是學習英文的最大cultural shock。

來英之前，我已經有心理準備，我的日常英文聽和講不是特別好，應該會有一段適應期，但來到之後，才發現自己還差那麼遠，公開試和IELTS高分也沒用，真的差很遠。

來到這邊，我發現了幾件事：

首先，英國人跟你說話，他們有時會就着你的說話來判斷是否需要「就住」，即是講得慢一點、少一點本地俚語、少一點口音。不是每個人跟你說話都會「就住」，他們當你是一般英國人般跟你說話，會講得快很多、多很多俚語和俗語、回復他們本來的口音，這時候就真的不是每一句都聽得明白。

如果你加入本地人之間的對話，情况會更困難，因為他們正在用最舒服的方式談話，你要掌握他們在說什麼，可能會更吃力。

簡單來說，公開試和IELTS聆聽的英文，口音是標準BBC英文，那些模擬的對話，跟香城中學學生開會一樣，比正常慢半拍，根本不是日常生活的英文。聽得明這些聆聽考試，不等於聽得明日常英文。

第二件事，是隔行如隔山，日常生活用字不難學，但如果對話是涉及另一個你不熟悉的行業用字的話，那就會聽得十分吃力，因為其他行業有其專用字、簡稱、俗語，甚至口音，如果去到英國做的行業不是你熟悉的話，需要下很多苦功去學習。

第三件事，是很多字的發音或用法，跟在香港學過聽過的很不同（這是個人經歷，可能大家沒有這問題），例子多不勝數。例如小學時老師教salt發音原來是錯的，我來到英國之後，猛然發覺自己錯了幾十年。另外，很多字在不同地方或場合有不同發音，例如mall，我在這邊的公司工作的時候，起初聽到人人都說「mawl」，聽到一頭霧水，從前文後理才知道他們在說mall，「mall」和「mawl」都沒錯，只是不同地方的人習慣不同。還有一個字，我疑惑了很久，就是字母「H」的發音，我由小到大都說「Aitch」，但去到學校工作，由同事到學生都在說「Haitch」，上網看教學，有的說「Aitch」才正確，有的說兩者皆可。我猜這是不同地方的用法？

訓練「英語腦」 免在腦內翻譯

第四件事，這對於在讀小學的女兒完全沒有問題，對我這種從未在外地生活過的中年人是問題，那就是要由「粵語腦」轉化成「英語腦」。我們在粵語環境生活慣，去到英國，如果要流暢地跟本地人溝通，不能在腦裏面先有中文然後翻譯做英文講出來，要訓練到自己變英文腦。這個我還在努力中，需要長時間沉浸。

第五件事，是口音。在辦公室上班的時候，我聽過很多次英國人拿不同地區的口音開玩笑，不過只限英國不同地區的白人英文。他們從來不會拿其他族裔的英文口音開玩笑，因為在英國，這等於種族歧視，是很嚴重的事情。英國是個多元社會，南亞、中東、東亞、非洲口音是社會的一部分，你講港式口音英文，當地人不會歧視你。當然，在英國，口音跟階級和出身很大關係，例如在私校畢業的人口音是不同的，這是另一個題目。

來到這邊，我曾經在辦公室工作，現在在學校工作。現在的英文程度，工作沒有問題，不過學生「一輪嘴」講他們青少年自己的東西，有時不完全明白，同事說青少年有自己一套語言，他們也未必完全明白，不用擔心。

閒話家常吃力 與鄰居傾偈訓練

現在比較感覺吃力的是跟人閒話家常的時候，對方不當你是外地人，然後用本地人的口吻跟你傾偈，很時候還是不能完全理解。一來因為一些俗語我們不知道，二來因為講得太快真的不能完全聽到，這就需要更長時間訓練了。

這一年多，為了轉化做英語腦，我花了不少功夫，急不來，但需要花時間。老生常談的方法是，首先你要身處一個英語環境，例如跟本地人多溝通，英國人很喜歡傾偈，街上見到鄰居，他們可以跟你一講就講十幾分鐘，由天氣到學校到園藝到假期好去處都可以講很久。更有效的方法，是上班，只要你的工作是要不停接觸人，那就要不停的聽和講英文。

另外，我還有額外的「補課」，例如駕車時聽電台，然後自說自話地模仿主持人的口音和語調，這個頗有用，尤其是粵語句子的尾音一般都很平板，跟英語句子的尾音相反，這個是需要練習的。另一種補課，是上網看英國人教英文口音、語法、不同場合用字和俗語的教學片，這些片的數量多到你看一世也看不完，如果找到你覺得好的頻道，就不斷看和跟着練習，久而久之，就會改善到英語腦的運作。

以上是我的個人經歷和個人局限，不代表所有人，所以如果你覺得我的跟你的經歷不同，請見諒。

現在我還在努力中，就像以前做學生時每次發現自己不足，然後拼命練習。路漫漫其修遠，來到新的地方，雖然吃力，但人總需要勇敢生存。香港口音的朋友，共勉之。

文˙游艾德（移英港人，前教師）

編輯•黃佳裕

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