e新品：FlipEars「平易近人」8單元耳機 入門播放器啱用

外觀上，Artha耳機採用ocean mosaic面板，利用珍珠母貝手工鑲嵌在面板外殼，組合而成的海洋馬賽克能夠根據角度和光線呈現出不同光彩，而且每款的拼砌都是獨一無二。耳機又特別採用醫療級acrylic製造外殼，宣稱能減低耳道過敏的問題。

兩調式開關 配搭4種調音

為了提升音質，Artha側邊具有兩調式開關，用家可透過它們配搭出4種調音，例如兩個開關都關閉時為默認調音，三頻平均、人聲略為突出；單單打開1號開關會啟動低音增強模式；打開2號開關則為高音模式；兩個開關同時打開的話，則為Turbo模式令低音進一步加強。

■FlipEars Artha耳機規格

單元：8動鐵（2超低、2低、2中、2高）

靈敏度：118dB@1mW

阻抗：16ohms@1kHz

頻率響應：5Hz–25kHz

線材：八絞鍍銀單晶銅

售價：$11,800（公模）、$12,980（私模）

查詢：3188 0767（ECT）