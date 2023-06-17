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高速製冷 智能控溫 TORRAS掛頸冷凍機 秒速涼浸浸

【明報專訊】未到7月，酷熱天氣警告已經頻頻響號，連橡皮鴨都熱到泄晒氣！在室內尚可以涼冷氣，但對於一些經常需要出外工作，又或者喜歡戶外活動的人來說，這種天氣往往弄得人汗流浹背，就算拿着手提風扇也無補於事。不過近年生產商開發的穿戴式調溫機，製冷效能愈來愈強，只要掛上頸便能為身體降溫，就算在戶外都能感受到一絲涼快。今年夏天又有什麼新款式選擇？

1秒起動 快速降溫17℃

TORRAS是其中一個積極推出穿戴式冷暖調溫機的品牌，新產品型號為Coolify 2S（國際版），採用掛頸式無扇葉設計，機內貼頸位置左右兩側有半導體製冷片，既能製冷亦能製暖，今代面積為80.4平方厘米，相比Coolify 2的70平方厘米更大，調溫效率更佳。機身另設有無葉風扇，能吹出涼風或暖風，製冷、製暖和風扇模式都提供3段強弱調校，以配合不同環境的使用需要。至於內置的KU 2.0 Pro晶片，廠方宣稱可配合TORRAS coology技術，能在1秒內起動製冷，並在短時間內降低17℃，快速將溫度調節至舒適水平。

無葉風扇不捲頭髮

Coolify 2S也是冬日製暖的良伴，使用純半導體加熱技術來提供熱能，溫暖頸部及流經頸部的血管和頸椎。為了令冷暖溫度不會時高時低，機內採用了自主研發的NTC智能晶片控制，宣稱在使用時會不停檢測半導體的溫度及調節輸出，同時也確保機體不會因過熱或過冷，令用家皮膚受傷。

作為一款掛頸式產品，重量對於用家來說十分重要。Coolify 2S的重量為408克，大概比一般耳罩式耳機重一點。機身配合人體工學設計，用家可把兩側機身向內調校來夾穩頸部，並貼合頸部形狀以提升製冷或製暖效果。此外，機體上方設有4個送風通道，配合雙層設計，提供更強的氣流，同時確保涼風能吹送至面部及頸部；加上入風位採用防夾髮設計，就算是長髮用家都不怕頭髮捲入機內。噪音方面，機體運作時只會發出31分貝的聲響，在戶外使用時基本上都察覺不到。

快充2.5小時滿電 定時關機

要機體在夏天時持續製冷，電量便十分重要，Coolify 2S內置5000mAh電池，在低速風扇模式下，最長連續使用28小時；使用製冷功能時，則提供3至5小時的連續使用時間；製暖功能時能連續用4至6小時。為了滿足高用量用家的需要，機體支援18W快速充電，只需約2.5小時便能充滿電。

機體的模式選擇不多，所以機身按鍵也不多，兩側分別設有開關鍵及模式轉換鍵，用家可作簡單操作。不過，由於機體掛在頸上，要按這些按鍵也不算方便，因此廠方特別設有支援iOS或Android的TORRAS Coolify應用程式，用家既可用來調節機體冷暖模式的輸出，同時也可在應用程式看到機體的電量；最特別之處是設有定時設定功能，用家可選擇開啟半小時或1小時後自動關機，既能節省電量，也免卻經常操控機體的麻煩。

售價：$1498

網址：wearereadyhk.shoplineapp.com

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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