大澳觀紅樹聰明生存術 彈塗魚展鰭「爭地盤」

紅樹林位處的鹹淡水交界濕度高、鹽分高，風力又強，並非每種植物都能在此落地生根，紅樹是能適應於此的代表植物。全港有超過60個紅樹林，總面積約624公頃，約相當於32.8個維園。今次記者跟隨長春社保育經理吳英嬋走入大澳，一起認識紅樹林和當中的「住客」。

◆植物篇

若從東涌乘搭小輪至大澳碼頭，下船後便能看見海濱長廊內側的濕地有一片茂密紅樹林。香港有8種「真紅樹」品種，吳英嬋指出，「紅樹」一詞起源於木欖。「木欖樹皮含很高丹寧成分，受傷流出的樹液氧化後呈紅色，以前人們會提取出來用作染料，之後統稱能夠生存在這種環境（高鹽度、含氧度低及濕度不穩）下的樹木作紅樹。」大澳主要生長的紅樹有4種，分別是秋茄、海欖雌、桐花樹和鹵蕨。

秋茄 胎生苗繁殖 6月開花

最常見的秋茄，本港多叫水筆仔，是香港分佈最廣泛的紅樹。它在6月這個時候步入花期，長出展開5片幼長白色花瓣的小花。吳英嬋指，它以胎生苗繁殖，幼苗會預先成長，「種子（胚軸）在未脫離媽媽（母株）前已開始發芽成苗，落地就可以立即生根長葉，這樣可節省生長時間，因為不知何時才找到合適的環境」。

海欖雌 直立氣根「出水」呼吸

要適應濕地的環境並不容易，通常生長於紅樹林的前方（即近海一面）的海欖雌，又名白骨壤，葉底有灰白絨毛，它有一套適應方法，就是長出泥土的「出水通氣根」，「樹根很大功能就是吸收和通氣，伸展出來就是幫助呼吸」，所以我們經常會看到紅樹旁邊出現許多直立氣根。

桐花樹 葉面鹽腺排鹽

穿過大街小巷，從碼頭向新基街前進的途中，旁邊亦不乏紅樹林，其中便見到了桐花樹，它展現了紅樹的另一種特點——鹽腺。「你看到葉面上的粒粒結晶體，其實是鹽。」吳英嬋指，為了將植物內過多的鹽分排走，桐花樹將鹽聚集於舊葉子，「隨着下雨冲走，或落葉，將鹽分帶走」。

「異類」鹵蕨 孢子繁殖

讓人意外的是，在這些紅樹當中原來還有「異類」，那就是鹵蕨。實際上它屬於蕨類，吳英嬋表示，鹵蕨需要在濕潤的土壤生長，「但因為它無法長時間浸在水中，通常見於紅樹林的近岸位置」。它還有個與其他紅樹不同的地方，就是以孢子繁殖。「鹵蕨有兩種葉子，一種是正常綠色的營養葉，製造食物提供營養；到繁殖季節，便會生長出孢子葉，葉背後可看到很多褐色的孢子」，而只有頂端的幾塊葉片才會長成孢子葉，「升高孢子葉可以更好借助風力令孢子散播得更遠」。

◆動物篇

大澳紅樹林位於潮間帶區域，地勢平緩，水位起落大，吳英嬋指潮漲時水位有機會蓋過紅樹的樹冠，而潮退時又會變成一整片的泥灘，成為不少生物理想的棲息、覓食和繁殖地方。當中蟹類成員頗多，可說是最常見的生物，泥灘上大大小小的洞穴是牠們的藏身點，「招積」的招潮蟹會爬出洞穴，揮動橙紅色的大鉗和大家打招呼。

招潮蟹 雄性有大小螯

大家也以為牠們都有一大一小的鉗子，但吳英嬋解釋其實只有雄蟹才會有一對大小螯，牠們時常揮動大螯，似是召喚潮水，因而得名招潮蟹，而雌蟹就只有一對小螯。只見雌蟹很忙碌地用小螯由地面拾起東西放到口中，到底牠們在吃什麼？「其實牠們是在進食泥濘中的有機質，例如枯爛的葉子」，紅樹林的落葉在泥土中被分解，成為招潮蟹的養分。

她續指，香港有紀錄的6種招潮蟹之中，大澳常見的有3種，而數量多、擁有橙紅色大螯的就是麗彩擬瘦招潮蟹。我們由碼頭開始，沿途一路上觀察，幾乎都會在泥灘上見到牠們，擁有橙紅色的腳和大螯，「背甲上還有黑色和藍綠色的西瓜花紋，所以人們常叫牠們『西瓜蟹』」，牠們在其他地方的紅樹林亦很常見。

同樣擁有橙紅色特徵的還有乳白南方招潮蟹，背甲可生長至2厘米闊，顏色多變，大螯由淡橙色至橙紅色都有，雄蟹背甲上會有黑白網狀紋，有些能清晰地看見一條黑色橫紋。吳英嬋指，另外有一種螯偏白色，帶有漸層橙黃色的招潮蟹，名為北方丑招潮蟹，牠的大螯中央位置有一明顯弧形凹陷。

除了以上幾種招潮蟹，泥灘上亦不時出現一些青綠色的身影，例如雙螯呈橙紅色、大小相同的雙齒擬相手蟹；還有鋸緣青蟹BB，即是平時出現在餐桌上的肉蟹和膏蟹，鹹淡水交匯的水域適合牠們生長。吳英嬋表示紅樹林養育了不少我們常吃的海鮮，青蟹是其中一種，牠們在紅樹林長大後便會在附近淺海生活，所以眼見的青蟹還是相當迷你，只比招潮蟹大一點。

若想要近距離觀賞並拍下牠們姿態，也需要一定耐性，因為蟹類膽小又警覺度高。「離開洞穴時，牠們會出出入入，先觀察幾次，我們只要蹲下來靜止不要動，牠們以為沒有人，便會逐漸爬出來。」

彈塗魚 入水能游 出水能跳

在靜心留意招潮蟹的同時，彈跳力十足的彈塗魚同樣吸引人注意。入水能游、出水能跳的牠們外形可愛，有時會躺在石頭上享受日光浴。由於其身體結構獨特，可以用鰓或透過濕潤的皮膚呼吸，所以能夠在水陸兩地自由活動。記者看到兩尾彈塗魚打開背鰭「對峙」，吳英嬋笑說，牠們可能在互相警告，驅趕入侵者，捍衛領土。

長春社在今明兩天於大澳舉辦展覽，向公眾展示由2021年開始在大澳紅樹林的生態與人文研究，探究紅樹林功能之餘，也了解當地棚屋居民的想法，研究紅樹林和棚屋生活的相互關係。大家不妨參觀完後直接來一趟生態之旅！

■「登『紅』走『綠』──大澳紅樹 ．人的交匯」分享展

日期：6月17至18日（今明兩日）

時間：上午10:00至下午5:00

地點：茂里次所（大澳街市街11號1樓）

fb：長春社

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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電郵：feature@mingpao.com

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