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father's day special：結合傳統與新科技 為爸爸儀容增添魅力

【明報專訊】無論是高科技或傳統方式，都是有助改善儀表問題的途徑。近年，科技發展迅速，各種新穎的美容儀器不斷湧現，以新科技達至美容效果；同時，傳統方式如植物萃取、運動亦能改善外觀。趁父親節來臨，不如為爸爸送上針對不同問題的美容產品，透過結合高科技及傳統方式，為他改善形象，提升自信與魅力。

改善脫髮問題

男士脫髮是一個常見問題，對於許多男性來說，令人沮喪又尷尬，甚至乎會對男性的自尊和信心造成負面影響。然而，隨着現代醫學和科技進步，已經發展出多種方法來改善男士脫髮問題，例如有專為頭髮而設的美容儀或頭皮護理精華。當中英國美容儀器品牌CurrentBody Skin推出的LED光療生髮帽（A，$6500，from Joyce Beauty），便透過120顆醫療等級的LED紅光燈泡，全面包覆前額髮際線到頸部上方的髮際線，運用LED紅光促進頭皮的毛細血管循環，據稱有助輸送更多的養分及氧氣進入毛囊，使頭髮從根部獲取充分的營養，有助毛髮變得強韌健康、避免毛髮提早落髮。在設計外觀上，這款生髮帽更用上有如頭盔的設計，當啟動時，整個儀器會發射出LED紅光，充滿科幻感，對於科技迷而言，無疑是一件相當有趣的產品。另外，機身更設有嵌入式藍牙裝置，讓用家佩戴時，可以同時享受音樂、Podcast等，讓人放鬆心情。

若想以比較天然的方法改善脫髮問題，則可以選擇L'Occitane草本療法防掉髮頭皮護理精華（B，$340/50ml），當中蘊含99%純天然原材料，並結合了5大護髮精油，據稱可以改善脫髮問題及加速生髮。當中的護髮成分香柏木，聲稱有助刺激毛髮根部和頭皮的血液循環，從而疏通頭皮堵塞；而蠟菊及迷迭香成分，則稱有助改善微循環及刺激毛髮生長，配方中亦包含了活發成分水芥，據稱有助刺激毛髮生長。

為牙齒美白、抗老

隨着年齡的增長，牙齒老化亦會對外觀產生明顯的影響，影響個人形象。當中牙齒變黃是其中一個常見現象，有可能因為不良的口腔衛生習慣、飲食習慣、抽煙和酗酒等，令牙齒表面的顏色變得暗淡。牙齒老化也可能導致牙齒變短、變形，進而影響面部比例和平衡。因此保持良好的口腔衛生是預防牙齒老化的有效方法之一。

CurrentBody Skin除了推出針對脫髮問題的美容儀外，亦有為口腔護理而設的美白牙齒套裝（C，$1100，from Joyce Beauty）。產品採用醫療級矽膠製造，透過3種不同光波技術，據稱可穿透比牙齦表面更深入的部位，達至牙齒美白效果。當中的藍光波長（460nm），據稱能針對引起口臭及破壞牙肉健康的口腔細菌，而紅光波長（633nm） 則據稱能激活細胞以活化牙肉，至於紅外線波長（830nm）就據稱有助刺激皮膚自我修復。配以美白凝膠成分的PAP美白技術，加上鈣、蘆薈及維他命E，聲稱有助分解牙齒上的污漬。

要保持口腔清潔，亦可以依靠傳統的刷牙、潄口等方式。瑞士高端口腔護理品牌vVARDIS，便研發出仿生琺瑯質技術，來強化和保護琺瑯質。品牌的牙齒抗老化精華，以專利技術注入高濃度的羥基肽（Hydroxia-Peptide），配方在牙齒表面形成富含礦物質的保護層，據稱有助保護琺瑯質；而牙齒抗老化牙膏，蘊含抗氧化功效的雪絨花提取物，據稱具備抗衰老功效及有助預防蛀牙。品牌推出的牙齒抗老化護理組合（D，$1850/ 套，from Joyce Beauty），套裝包括牙齒抗老化精華、牙齒抗老化牙膏、亮白牙齒潄口水，以及琺瑯質護理櫸木牙刷，整個套裝看起來充滿儀式感，提供完整的口腔抗老化護理程序，據稱有助重建琺瑯質，同時防止蛀牙和牙齒敏感。

紓緩肌肉壓力

除了外表及儀容外，多做運動亦會令人看起容光煥發。但運動過後亦要做好紓緩肌肉壓力的工夫。ELEEELS S2 熱石按摩套裝（E，$1399，from連卡佛），採用人手打磨天然砭石，備有1支平頭熱石按摩棒和1支尖頭熱石按摩棒，可分別應用於身體不同部位，設有4段熱力供選擇，據稱具備緩解激痛點、促進血液循環、紓緩肌肉痛楚，以及減輕壓力等功效。Clarins美腿舒倦活力乳（F，$300/125ml）則據稱有助紓緩及減輕雙腿疲憊感覺，質感輕盈清爽，配方蘊含精油及天然植物萃取，有助皮膚變得柔軟及提升滋潤保濕度，帶來身心靈享受。●

查詢：Clarins 3105 1725（又一城店）

Joyce Beauty 3798 0172（太古廣場店）

L'Occitane 2234 7198（ifc店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

精選時裝配飾 塑造型爸

要為父親塑造時尚醒神造型，除可為他選擇合適的美容護膚產品，亦可給他送上型格流行的時裝配飾。

從黑白電影時代開始，眼鏡已是塑造角色形象的道具之一，例如在1938年的經典喜劇電影《育嬰奇譚》（Bringing Up Baby）中，導演Howard Hawks為了令男主角Cary Grant演活角色，建議他模仿喜劇演員Harold Lloyd的經典形象，在造型中加入Lloyd在電影中佩戴的標誌圓框眼鏡，以塑造出知識型男士形象。現實中，瑞士眼鏡品牌Akoni，以現今概念重新演繹Copernico鏡款（圖，未定價）其設計靈感源自電影那種潛移默化的影響力，當中選用可調節的日本鈦鏡臂及經精心雕刻的日本醋酸纖維前框，配以採用先進技術打造的鼻樑架，帶來獨特時尚的造型設計。●

查詢：Akoni www.akoni.com

一件精緻的首飾，總能突顯穿戴者的品味。對於男士而言，手帶是造型中少不了的配飾，讓人舉手投足間更有風格。其中皮帶是常見款式，簡潔有型，又能突顯男性氣質，在不經意間讓人顯得更具男人味。珠寶品牌Messika推出的My Move皮革手帶（圖，$20,030）設計簡潔利落，配以金屬飾扣，碰撞出野性味道，同時讓精簡的皮革更具質感。另外還備有Move Titanium Cord系列手繩（$12,500），把鈦金屬和鑽石結合，低調而不失時尚。順帶一提，品牌特別請來法國一級方程式賽車手Romain Grosjean拍攝系列造型照，身為3個子女父親的他，盡顯型爸形象。●

查詢：Messika 3113 3292 （海港城店）

男士選擇袋款時，往往考慮功能、尺寸大小和重量。「理想」的袋款，應該能夠容納隨身物品，如筆記本電腦、文件、手機、錢包、鑰匙等，同時還要有足夠的收納空間和隔層，方便組織物品。尺寸和重量則切忌太大太重，避免加重外出時的負擔。Montblanc推出的Soft系列，便滿足了以上的要求，系列以多用途設計和舒適柔軟的皮革為特色，當中的星塵灰色多功能全天候收納袋（圖，$14,800），配以實用設計，特別把隔層和收納方案等功能元素置於袋款外部，不但成為設計特色，還方便用家隨時拿取所需物品。●

查詢：Montblanc 2234 7225（ifc店）

一雙輕盈透氣的Slip-On休閒鞋是男士夏日的必備，穿起來既舒適又容易配搭造型。Tod's特別為盛夏設計一款休閒鞋（圖，未定價），其特色在於柔軟的鞋身和簡潔的設計。鞋底採用橡膠和拉菲草編織鑲邊，鋪滿獨特橡膠粒，一直延伸至後跟，讓鞋子更顯輕便舒適。貫徹品牌的優良做工，工匠將製作手套的傳統技術應用於鞋履生產過程，每對休閒鞋均由人手縫製。外觀上鞋面採用經典的樂福鞋設計，看起來既休閒又不失莊重感，備有多種顏色選擇，適合配襯牛仔褲或短褲造型。●

查詢：Tod's 2810 8692 （置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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