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high jewellery：春之荳蔻 躍動風信子 蜻蜓飛舞 璀璨寶石 展現大自然生命力

【明報專訊】如果對高級珠寶有一定認識，會知道以往大部分的高級珠寶也是由2D繪圖開始，但那並不只是一幅草稿，而是非常專業的繪圖，需畫出每顆寶石的反光面。

但近年在國際打響名堂的珠寶藝術家Cindy Chao卻另闢途徑，傳承18世紀歐洲王室珠寶的蠟雕技術，直接以人手雕刻1:1的3D立體蠟雕模型，製作珠寶。其品牌Cindy Chao The Art Jewel早前在香港展出「春之荳蔻胸針」，除了品牌著名的3D立體塑形技術，更通過寶石色彩、切割、鑲嵌，堆疊鑲嵌成立體光影效果，看起來更像是一件藝術傑作。

國際博物館納入館藏

身為華人藝術家，Cindy Chao自小受家庭美學教育薰陶，外祖父為漢式廟宇建築師、父親為雕塑家，讓她擁有建築師的思維與雕塑家的手藝，並以超越國界、語言藩籬的國際美學視野，探索藝術珠寶的可能。品牌創立以來，多次受邀參加巴黎古董雙年展（Biennale des Antiquaires）、歐洲藝術與古董博覽會（TEFAF）和倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）等國際權威藝博會。她亦是唯一獲美國史密森尼國家自然歷史博物館（Smithsonian National Museum of Natural History）、法國巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）、英國維多利亞與艾爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum）3大國際權威博物館納入館藏作品的華人藝術珠寶品牌。2021年Cindy Chao更在巴黎接受法國文化部長頒發「法蘭西共和國藝術與文學騎士勳章」，表揚她在藝術珠寶創作領域的才華與成就，以及其對珠寶工藝傳承與創新做出的貢獻，為首名獲此殊榮的華人珠寶藝術家。其作品亦在佳士得、蘇富比等國際拍場上屢創佳績，今年更作為備受全球矚目的亞洲藝術家代表，受邀參加蘇富比亞洲50周年的50 YEARS NEW巡禮系列活動。

多種色彩寶石堆疊荳蔻胸針

早前在中環展出的重點作品2022 Black Label Masterpiece大師系列「春之荳蔻胸針」，是品牌首次嘗試在雕塑上挑戰色彩學，借鑑油畫中色彩堆疊的原理，創造出全新的立體配色美學。不同寶石以多層次方式鑲嵌疊加組合，塑造出立體光影的效果和多角度的3D包裹式結構，通過不同色彩、切割、鑲嵌，製造出立體起伏的效果，定義全新珠寶美學。胸針以初春新萌芽的荳蔻為靈感，展現出新生的活力與希望。一顆重量多達80.79卡的巨大橢圓蛋面哥倫比亞祖母綠化身為飽滿豆蔻鑲嵌於豆莢之內，與其互相輝映的鑽球，則由特別挑選的花式玫瑰切割白鑽鋪排組成，突顯通透效果。Cindy Chao以花式切割的黃鑽、祖母綠、沙弗萊石、圓形翠榴石搭配密釘鑲工藝，與咖啡金黃鑽、亞歷山大石、彩色藍寶石等錯落鋪排於各自的位置。為呈現最佳的立體弧度，藝術家以榫卯結構組裝，將祖母綠及鑽球嵌在豆莢底部的鈦金屬結構上，看起來就像漂浮在豆莢中間一樣。實心的祖母綠與空心鑽球並置，既是融合虛實的藝術表達，也是藝術家巧妙詮釋空間概念，將抽象化為具象的進一步突破。

同場展出的另一件Black Label Masterpiece系列作品是「畢卡索夢境耳環」。作品以3片苞片結構勾勒出立體的輪廓，以一對重約16卡的祖母綠形棕黃鑽為主石，鑲嵌多達3445顆珍稀寶石。這是品牌首次於鈦金屬背面用上寶石鑲嵌，進一步挑戰鈦金屬工藝的難度巔峰，呈現出360度無死角的立體層次，從不同角度觀察時，會帶來完全不同的感受。

風信子耳環遇上牛角蜻蜓

屬於White Label高級珠寶四季系列的風信子躍動耳環，以近5000顆、超過60卡不同色調的粉色與紫色寶石，與白鑽、黃鑽鋪鑲於以鈦金屬打造的各式花朵姿態，交錯分佈，展現花朵的立體感。作品底端加入隱秘機關，讓佩戴者在佩戴作品時，可隨身體擺動而呈現微微顫動的動態，表現出作品活潑靈動的生命力。鈦金屬以陽極處理方式，呈現出粉紅漸層紫色的效果，鑲嵌漸層色調的寶石，呈現出豐富的色彩暈染變化。垂墜於耳畔的粉色花朵，更顯佩戴者溫柔優雅的迷人氣質。

同樣屬於White Label高級珠寶的蜻蜓系列，其創作靈感則源自新藝術時期（Art Nouveau），各種以自然界動植物為主題的創作。雖然蜻蜓是珠寶設計中常見的經典創作主題，但Cindy Chao的蜻蜓作品與眾不同，一對蜻蜓翅翼完全展開，翅膀彷彿被風吹過般微微起伏，呈現展翅高飛、由內而外舒展開來的力量感，展現強大的生命力。創新材質一直是品牌不斷探索的重要領域，胸針的蜻蜓身體採用天然牛角打造，經反覆打磨塑形後的牛角呈現透光質感的琥珀色，展現原始質樸的天然質地。兩顆成對梨形藍寶石主石來自斯里蘭卡，分別重達17.7卡及18.62卡，其中一顆顏色評級為皇家藍。蜻蜓身體部分特別使用牛角材質，裝點一顆重達3.01卡的D色梨形白鑽，牛角溫潤的質地與鑽石璀璨奪目的光彩相互呼應，定格蜻蜓翩翩飛舞的生命瞬間。●

查詢：2561 8298

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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