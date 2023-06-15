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showcase：馬賽克圖案添南歐風 夏日輕裝上路 度假好心情

【明報專訊】每逢夏日，你會否覺得身處清涼的辦公室雖可免受酷熱天氣之苦，亦知道走出戶外不到5分鐘就會大汗淋漓，被陽光曬得睜不開眼，卻依然想出外走走？即使身處的不是什麼度假勝地，陽光灑在身上如有一種神奇的魔力，能為人帶來度假感覺？Louis Vuitton就為這個陽光燦爛的日子，帶來LV By The Pool系列，配合大家對陽光的想像和渴望。

當燦爛的陽光灑在臉上，閉上眼仍難擋透射的金光，此時若幻想一下自己漫步於悠閒的南歐小鎮街頭、在泳池畔歎着特色凍飲，又或以雙腳感受幼滑細沙的溫度……所有愉快的度假感覺，彷彿在打開雙眼一刻會一一呈現。然而並非所有人都有如此豐富的想像力，能令自己瞬間抽離現實，逃離繁瑣。心動不如行動，趁着夏日出走度假，再配合度假裝束，旅途定必更為完美。

飄逸連身長裙 度假必備

時尚品牌都會為迎合陽光燦爛的日子，推出較為簡單卻保存品牌個性的系列，以供時尚愛好者在夏日度假時能輕裝上路。LV By The Pool系列就是以品牌各款經典和新穎設計來演繹旅行著裝的獨有品味，包括各款時裝、袋款、絲巾、鞋履、太陽眼鏡、珠寶首飾和配飾，全面配合長短途旅行的需要，特別是飄逸連身長裙、束腰罩袍和紗籠等罩衫均為度假必備，牛仔外套則是為出席不同場合或入夜微涼之際的完美選擇。貫穿整個系列的馬賽克圖案，靈感源自深淺藍色的葡萄牙瓷磚畫，南歐風情油然而生，圖案中滲入LV的monogram元素，進一步為系列帶來點點古雅氣質。

各款經典袋款亦配以特大的monogram圖案，與馬賽克圖案飾邊形成獨特對比。用料方面，除了柔軟皮革，一款以天然棉布製成的全新物料帶有類似酒椰葉的質感，及以精緻的天然織藤和粗花呢製成的袋款，亦令度假感覺一再提升。●

查詢：Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Yanni Kwok（Self Management Hong Kong）

化妝及髮型：Kathy Lam

editor's pick：淨化心靈 清爽香調

提起夏日度假，能襯以一身時尚輕裝出行，固然令人自我感覺良好，若再灑上迷人香水來錦上添花，假日的愉悅心情必能大大提升。

Louis Vuitton Cologne Perfume系列的調香師Jacques Cavallier，特別從美國太平洋海岸的壯麗風景、迷人光影與懾人魅力中汲取靈感，以香氣來刻劃一趟觸動感官的芬芳旅程，調配出多款集古龍水的率性自然與香水的脫俗精緻於一身的Parfums de Cologne，其中系列的最新成員為Pacific Chill。身在洛杉磯的Jacques Cavallier有天點了杯加州人喜歡的排毒沙冰，因而受這種含豐富維他命的果汁啟發，銳意調配出一種具排毒功效的古龍水，Pacific Chill由此而誕生。他採用黑加侖子、胡蘿蔔籽和香草等成分，研創出以能淨化心靈的清爽香調來喚醒感官、提振精神。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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