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蒸餾廠特殊「員工」 明星級威士忌貓咪

【明報專訊】每一間成功麥芽蒸餾酒廠的背後，製酒大師的奇思妙想、以及每一個職人的默默耕耘都是功不可沒，但當中部分品牌卻有一些意料之外而又記錄在冊的員工，牠們擺明車馬消極怠工、甚至到處破壞都不會有人怪責，牠們是酒廠的寵物，而在威士忌業比較常見的是貓。今期跟大家趣談威士忌與貓的關係。

事實上寵物在職並不算是什麼新鮮事，由中世紀遠洋航船上有貓狗作為水手，到現時英國首相府還設有捕鼠大臣一職，或是本地藥房所養的貓，其初衷都是為了對付鼠患，而比較有趣的是，正好在全蘇格蘭歷史最悠久的蒸餾廠，還真的出現過一隻捕鼠「世一」的貓。

變成了貓咪形狀的Glenturret

距離蘇格蘭首府愛丁堡約大半小時車程，位於蘇格蘭高地區較南面的Glenturret，成立於1763年，是現時仍在運作的威士忌品牌中最老的一個。和其他酒廠一樣，由於避免一些老鼠或鳥類偷吃原料以至破壞酒桶及其他生產設施，他們也有養貓，但他們的貓就比較厲害了，1963年出生、名為Towser的捕鼠專員在24年的生命當中總共獵殺了28,899隻老鼠，連健力氏世界紀錄都有記載，Glenturret甚至在路中心豎立了一座銅像去記載牠的功績，而且酒廠限定的Hand Filled單桶系列也被命名The Towser Cask作為紀念。

雖然Towser已逝世多年，但酒廠也一直保持住養貓的傳統，早些年就試過分別以Glen和Turret去命名酒廠飼養的一對虎紋貓，雖然時移世易，已沒有那麼嚴重的鼠患，但貓作為品牌吉祥物或是接待員，也有着不少粉絲。酒廠其中一個最特別的地方，是為貓而改建建築主體，像蒸餾室的牆壁上，便有着貓專用的梯階及一個細小的貓洞，蒸餾器底下有着貓牀和貓抓板，連導賞員都隨身帶着貓零食和梳毛器，紀念品自然也有一些和貓有關的圖像，還好麥芽現在都直接注進不鏽鋼缸，要不然被當作貓砂就不太好了。

如何成為威士忌故事裏的貓

酒廠裏的貓當然有其存在意思，在廢棄多年Lindores Abbey原址重建的同名酒廠，也是沿襲了養貓的傳統，不單在Netflix劇集Inside the Mind of a Cat有着有關這事的介紹，社交平台的追隨者數目亦有近8萬人。Glenturret和Lindores Abbey以外，不少酒廠也有養貓，作為品牌大使，也會在社交媒體上開設牠們的私人帳戶幫忙宣傳。

在蘇格蘭不少酒廠附近，你都會發現貓的蹤迹，所以跟貓有關的酒廠故事或裝飾也絕對少不了，不下10間酒廠均會以此作宣傳，甚至還有人特地為威士忌貓寫了一本書：作家C.W.Nicol就寫了一本The Whisky Cat，是以一隻在Highland Park酒廠居住的貓為主角的冒險故事，但我有理由相信那是杜撰出來的小說，現代的貓都不抓老鼠了，就整天在睡……

貓談得來，就談得了酒

寵物和酒標設計的關係也相當緊密，世界各地有不少酒吧酒專門店的老闆，也喜歡用自家的貓為主題創作，至少兩者都是自己喜歡的東西吧，我自己也不時因為貓和其他未曾認識的酒友變得熟絡。村上春樹說過：「如果我們的語言是威士忌，當然，應該就不必這麼辛苦了。」我說，如果我們的語言是貓就更簡單，抱住用力吸一下，真香。●

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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