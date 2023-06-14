Watch News：西裝布表帶 襯出簡約風

Longines這次藉慶祝父親節推出的特別版DolceVita Premium Set套裝令人看一眼就喜歡。較多人認識DolceVita，可能是一系列為女士而設的優雅表款，其靈感源自一枚創製於1920年代的長方形腕表，自1997年面世以來，散發一種舒適寫意、溫暖迷人的意式味道，呼應系列名字在意大利文中「甜美生活」的意思。系列外形優雅，同時備有男士和女士款式。

表款融入經典Art Deco藝術風格，分區式表盤以銀色flinqué色調配上各種表帶。男裝款式採用阿拉伯數字的小時和分鐘刻度，並用上精緻藍色精鋼指針指示時間，表盤設計展現簡約風格。腕表將幾何線條與柔和表殼曲線巧妙地融合，27.7×43.8毫米精鋼表殼搭載自動上鏈機械機芯。

簡易更換表帶設計

這次推出的Premium Set套裝採用精美皮套設計，內有專屬間格，放置一枚DolceVita腕表（型號L5.757.4.73.8）和以意大利頂級西裝布料設計的3款表帶，包括深藍色斜紋、米白色配棕色邊線和藍色配深灰色邊線的設計。這款腕表採用「簡易更換」裝置設計，只需幾秒鐘即可更換表帶，讓爸爸能隨心所欲調整風格，因應不同場合配襯。

查詢：2518 9828

文：張曉冬

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