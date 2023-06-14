機械與美學中取平衡 「黑暗地帶」透視精美機芯

今次是Czapek & Cie.（下稱Czapek）首次於香港全方位展示品牌多枚傑作，當中自然包括2023年的表展新作，包括Antarctique系列的Révélation和Titanium表款、Antarctique S系列的Sashiko Azure和Sashiko Pink Lotus、Carte des Nuages系列等。

Czapek這個品牌源自出生於捷克的波蘭製表大師François Czapek，他在波蘭起義戰爭後於1832年逃到了日內瓦。1839年，他和將自己帶入製表行業的Antoine Norbert de Patek（即Patek Philippe的創辦人之一）合伙創立工作室，後來二人結束合作，Czapek創立了自家品牌Czapek & Cie，拿破崙三世賜封其皇家御用製表師稱號，品牌在巴黎Vendome廣場開設了第一家製表精品店。沉睡多年後，Czapek這個品牌在2015年通過眾籌重生。第一枚腕表The Quai des Bergues 33bis的靈感便來自1850年Czapek製作的懷表，更取下GPHG鐘表大賞獎項。後來品牌亦陸續推出設有第2時區的陀飛輪腕表、計時表等。

三指針設計 以沉靜、幾何方式展示時間

現時品牌的重點發展是Antarctique系列，系列主要採用三指針設計，以沉靜、幾何方式展示時間。品牌設計基本上依隨住兩條基本法則：第一條是機械學，如字面含義，腕表必須像機械鐘表一樣運作；第二條則是主觀上的美學，腕表必須在視覺上具有吸引力和感染力。以品牌最新推出的Antarctique Titanium黑暗地帶腕表為例，便在機械與美學中取得平衡。

傳統的分鐘軌道細緻地放置在光滑的「無煙煤」灰色表盤邊緣，兩排輕微彎曲的平行分割線環繞其中，並在每個整點數字處斷開指示刻度。腕表用上優雅的拉絲鈦合金表殼，各種灰色調為腕表帶來豐富的單色效果，也突顯表盤上12時位置的紅點和秒針紅色針尖。腕表配搭品牌第一款完全自家研發、機芯厚度為4.5毫米的SXH5自動機芯，用上回收鉑金製成的微形上鏈擺陀，能提供長達60小時的動能。透明表背則透視以7塊橋板製成的精美機芯結構，讓人聯想到品牌的19世紀懷表機芯。

主板鏤空 顛倒擒縱機構

Antarctique系列另一枚新作是採用鏤空設計的Révélation。品牌CEO Xavier de Roquemaurel表示：「我們最早的想法是將機芯雕刻在表盤上，做成『錯視畫』的效果，但很快就有一個更複雜的想法，就是把機芯的一部分上下倒置過來，並把主板鏤空，將它在表盤上呈現。」這一決定帶來重大挑戰，首先是要完全顛倒擒縱機構。藍寶石秒針盤謹慎地貼着較大的時分針軌道，並盡可能地做到鏤空透明，讓佩戴者可以深入了解腕表的運作機制，最後成為全新的SXH7機芯。

以上提及的兩枚Antarctique系列新表直徑均為40毫米，而尺寸較小，配搭38.5毫米表殼的Antarctique S今年也有新作。新表表盤用上有別於傳統的顏色、具趣味的紋理和迷人細節處理。Xavier表示：「較小尺寸的Antarctique S有如開啟了一扇新的門，更中性的尺寸能讓我們為女士和男士設計更多不同可能的表款，例如我找來太太Marie-Alix設計的Sashiko。她對紡織品很感興趣，日本傳統布料和蓮花圖案成為表盤的設計靈感。」Sashiko表盤致敬日本江戶時代盛行的同名傳統日本縫製工藝：刺子繡的幾何線條和三維立體圖案。Marie-Alix挑選的蓮花三維印花圖案，通過多片45度垂直擺放的方塊實現而成，當光線穿過表盤，粉色表盤在純潔甜蜜的粉紅色調和淡紫色之間變化。Xavier將腕表戴上手腕，跟他的格紋西裝出奇地相襯：「無論男或女也能夠配襯這枚腕表。」另一枚採用Carte des Nuages表盤的新表，利用灰色珍珠貝母的光芒效果製作表盤，並以鑽石代替小時刻度。蝕刻在珍珠貝母的6條精細璣鏤線條靈感源自地圖學。腕表在表圈、一體式表耳和表鏈的第一個C形鏈節上均有鑲鑽，表冠則反方向鑲嵌鑽石。

雙秒追針單按鈕計時碼表

最後值得一提的還有Antarctique Rattrapante表款。Antarctique Rattrapante是一款具有獨特機械裝置表盤的雙秒追針單按鈕計時碼表。雙秒追針計時表是一項大複雜功能。Czapek與機芯公司Chronode合作，花上6年時間反覆研究，設計出專有模塊和SXH6機芯以實現此功能。不管是從機械還是美學的角度來看，都是一件藝術作品。首先，它們就零件的數量和厚度作縮減，令腕表保持流線形外觀並完美地嵌入直徑42.5毫米的表殼之中。這款機芯的焦點在於中央的三腳架橋板，它分別固定着具有專利的衛星分鐘表盤系統，和正在申請專利的雙秒追針機制。兩個導柱輪將機芯分成了上下兩部分，分別用於計時和雙秒追針機制。腕表另一引人矚目的部分是位於4時位置的分鐘小表盤和7時位置的秒針小表盤，這個特別的表盤佈局，正是呼應品牌同名製表師François Czapek在19世紀時設計的特有垂直對稱美學風格懷表表盤。

為了慶祝跟表行的合作，Czapek特別為此表款推出限定25枚的東方表行限量特別版Rattrapante Mystery Green腕表，將表盤和時針換上東方表行的綠色調。但據聞消息一傳出，此限量版腕表已跟之前推出的兩代Antarctique Rattrapante表款一樣被搶購一空，大家要看看運氣能否等到下一次推出的新款Rattrapante……

■Czapek新表展覽

日期：即日至6月30日

時間：上午10:30至晚上7:00

地址：香港中環皇后大道中50號東方表行

查詢：3470 0009

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[Watchout]