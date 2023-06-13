明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第453期

Happy Pa Ma

華德物語：親子德遊推介：朱古力博物館

【明報專訊】大家好！德國的小學學期在6月尾就會正式完結，華德兄妹將以輕鬆愉快的心情，迎接為期6星期的暑假。一般德國勞工年假30天，有家室的朋友也會選擇在學童放假期間一同放假，但德國學校一年四季都有不少假期，故只靠家長放年假，並不能完全支援各種家庭需要。幸好，各市的課餘託管機構都會在復活節、暑假、秋季兩星期假期等日子接受託管申請，在固定的場所提供朝8晚4的活動給學童，讓在職父母能夠在學校假期裏繼續工作。

由於華德媽仍然未回到全職勞動市場，所以兩兄妹在今個暑假仍能扮作樹熊寶寶，抱住「媽媽樹」一同行動。或許到了秋季假期，我才考慮一下讓他們跟同學們天天待在農莊裏接受託管吧！

介紹朱古力歷史 近距離看可可樹

不知道大家在這個暑假有沒有旅遊德國的打算，這裏我想為大家介紹一個適合親子遊的地點——科隆朱古力博物館（Schokoladenmuseum）。朱古力博物館離科隆中央車站與科隆大教堂都不遠，可以結合其他觀光景點，沿着萊茵河步行前往。這座博物館介紹了很多朱古力的歷史、知識，而且展示了朱古力的製作過程，遊人也可以付費製作獨特口味的朱古力。

當中，我最喜歡它的熱帶溫室，內裏潮濕的環境治了我的鄉愁，而且還可以近距離看到活生生的可可樹（圖），樹上還長着木瓜似的可可果實。作為朱古力的愛好者30多年，我是第一次看到活生生的可可樹及果實，驚喜之餘，又為以前一直不聞不問而百感交集，原來我對太多事物都太過理所當然，踏進距離入口不遠的溫室所感受到的「當頭棒喝」，已經值回票價了。

接下來的展區還介紹了很多採收工具，朱古力的機器生產線，各式各樣的朱古力製作模具等。還有一個很大的朱古力噴泉，服務人員會用餅乾沾朱古力請遊人試吃，華德兄妹添吃了5次，工作人員也沒趕走他們呢！

製作自選口味手工朱古力

博物館內除了可觀看流水式生產線，還可以下單製作自選口味的手工朱古力，大約要花45分鐘。等候期間，我們就上了3樓展區，那裏有一個兒童遊戲區，可供6至8個小朋友一同合作完成遊戲。離開展館時，工作人員還會向遊人派發在博物館生產線出品的朱古力，以作紀念。

順帶一提，在生日當天前往朱古力博物館的話可免費入場，這個措施在官網列明，而且得到華德媽親自驗證，我也不忘跟兩兄妹在朱古力博物館的餐廳選了幾款蛋糕來慶祝，這年的生日份外甜！下次再會！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第453期]

上 / 下一篇新聞