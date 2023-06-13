明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第453期

Happy Pa Ma

增添父能量：玩樂是父子關係的鑰匙

【明報專訊】當兒子問你「可唔可以同我玩」，對各位爸爸來說，會感到開心還是厭煩？筆者曾目睹有一個孩子，以可愛的聲線主動請求爸爸陪他玩，起初爸爸不予任何回應，當兒子再三請求，爸爸終於答應，但在玩樂過程中不斷「出茅招」取勝，很快兒子便放棄與爸爸一起玩了。

父子之間的玩樂，對於兒子的成長和發展非常重要。透過玩樂，爸爸可以幫助兒子建立和發展自信、創造力、社交技能及保持身心健康，同時也可以建立父子的情感依附。以下有3個錦囊，幫助爸爸明白和兒子一起玩樂的好處。

建立共同語言 提升社交技能

1. 建立父子情感依附

美國有家庭研究中心的研究指出，戶外活動例如：跑步、打籃球、騎單車、露營等，有助建立父子的親密關係，亦促進兒子的運動和體能發展，有助維持身體健康。研究發現，爸爸透過和兒子玩樂，可以建立一種共同的語言，對兒子的情感發展和性格形成有着非常正面的影響，更可以幫助兒子建立自信心和自尊心，提升自我形象和快樂感。兒子可以在玩樂過程中學習到如何面對挫折和失敗，而在遊戲中的互動則能夠學習如何與他人合作、協調和溝通，亦會學習到如何表達自己的想法和感受，有助提升社交技能，讓兒子在學校和生活中建立良好的人際關係。

2. 傳承正確價值觀

非洲的研究顯示，父子的玩樂時間可以幫助兒子學習傳統文化和重要的價值觀，包括尊重長輩、關懷他人、合作、責任感、勤勞和節儉等。這些價值觀可以幫助兒子建立正確的人生觀和價值觀，同時也可以幫助他們在未來的生活中更好地應對各種挑戰和困難，因為良好的父子關係有助降低青少年期出現問題行為的機率。鼓勵爸爸透過遊戲，向兒子分享這些價值觀，幫助兒子更認識和理解自己的文化和傳統，將正確的價值觀一直傳承。

3. 玩得愈多，學得愈好

日本的研究發現，父子的遊戲時間可以幫助兒子在學校和其他方面取得更好的成績。這是因為遊戲可以幫助兒子學習如何專注、解決問題和提高自我控制的能力。研究還表明，父子的遊戲時間可以維持兒子的心理健康，因為當遊戲成為一個緩解壓力和緊張情緒的方式，不單有助兒子放鬆身心、調節情緒，還有機會減低情緒困擾，例如是焦慮和抑鬱的風險。爸爸們不妨嘗試讓兒子在放學後先玩一會兒，然後才做功課和溫習，你會發現有意想不到的效果呢！

爸爸可以和兒子積極參與多元化的活動，除了發現不同的樂趣，更可以找到共同的興趣。這樣的互動和玩樂不僅可以加強親密的父子關係，爸爸還可以在遊戲中提供積極的支持和指導，為兒子的成長和發展帶來許多正面的影響。各位爸爸，趁着父親節，好好和兒子盡情地玩吧！

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第453期]

相關字詞﹕好爸爸中心 維護家庭基金 親子筆陣 名人KOL 增添父能量

上 / 下一篇新聞