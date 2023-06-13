教大GPS：學習——提升能力與培養興趣

「明天掛八號風球，學生＿＿＿上課。」

依筆者的經驗，大部分人的答案是「不用」、「毋須」。這是否意味着我們只是為了需要，才迫不得已去上課？如沒需要，則可免則免？那麼，有什麼更正面的答案？也許是「不可以」。「真可惜，八號風球，學生不可以上課，大家都很想到學校去。」可見，我們日常言談間，潛移默化，傳遞了什麼信息給學生？給予他們對上課的是什麼評價？上課是出於無奈，還是一件值得嚮往、期盼的事情？

「你打機真勤奮」

另一個例子，筆者很喜歡看書，會隨身攜帶書本，在有空時拿出來看。遇到朋友，他們就會說：「你真勤奮！」、「很努力！」筆者通常這樣回覆：「我不是勤奮，我真的很愛看書。就如一個人喜歡打遊戲機，夜以繼日地打，你不會說『你打機真勤奮』吧！」

「勤奮」假定了是為了其他原因去閱讀，而不是閱讀本身帶來的樂趣。為何閱讀不可以是休閒的消遣？更甚者，有一次筆者在看書，服務員走過來搭訕，問：「考試嗎？」

有家長問，學生反覆看同一本圖書，該怎麼辦？的確，家長要引導學生認識不同類型的圖書，拓寬視野。然而，當學生反覆閱讀時，是否正表示他們對圖書感到興趣，陶醉其中？如是，我們應該鼓勵，支持他們建立閱讀習慣，還是干預？如果閱讀是任務，學生由第一頁看到最後一頁，任務達成。但是，如果閱讀是享受，為何學生不可一看再看，細細品嘗書中的一字一句？

假如煲韓劇要寫報告……

我們常常要求學生做閱讀報告，評估學生能否找出書中內容要點，以提升他們閱讀理解能力。然而，就培養興趣而言，做閱讀報告是否合適？假如讀者愛看韓劇，興致盎然。但是筆者要求讀者，每看一齣韓劇後，都寫一篇閱讀報告（目的是評估讀者對劇情重點的理解），讀者對韓劇的興致會怎樣改變？會否繼續追看？或許，讀者會與朋友分享最近有什麼韓劇好看。但是，我們讀完一本好書，會否很興奮找家人朋友分享？「聊書」有否成為我們生活習慣中的一部分？

就提升能力，我們會要求學生寫出一篇文章，看他能否做到。可是，對於培養興趣，我們主要看學生會否自發寫文章。如果學生喜歡寫作，樂於用文字表達，自然想把生活感受寫出來，是自願去做的。最後的例子，筆者常問學生：「你有沒有看書？」學生通常回覆：「無時間。」筆者追問：「如果明天突然放假，你會做什麼？」學生會答「逛街」、「買東西」、「睡覺」等，為何就沒有「看書」？

文：林浩昌（幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第453期]